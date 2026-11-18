Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στη βόρεια Κίνα αποκάλυψε τα ίχνη ενός μεγαλοπρεπούς αρχιτεκτονικού συγκροτήματος, ηλικίας περίπου 2.200 ετών. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκρατορικό ανάκτορο διαμονής της δυναστείας Τσιν. Τα ερείπια εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Χουανγκτουλιάνγκ, στην επαρχία Σαανσί, κοντά στην έρημο Μου Ους, προσφέροντας νέα στοιχεία για τον τρόπο ζωής των πρώτων αυτοκρατόρων της Κίνας.

Ο «ευθύς δρόμος» της δυναστείας Τσιν

Όταν η δυναστεία Τσιν ένωσε για πρώτη φορά την Κίνα τον 3ο αιώνα π.Χ., δημιούργησε ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο με σκοπό τον έλεγχο των αχανών εκτάσεων της νέας αυτοκρατορίας. Ένας από τους πιο φιλόδοξους αυτούς άξονες ήταν ο «Ευθύς Δρόμος», ο οποίος διέσχιζε ερήμους και δύσβατα εδάφη στα βόρεια της χώρας.

Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει τώρα στο φως ένα εντυπωσιακό εύρημα κατά μήκος αυτής της αρχαίας διαδρομής. Το εύρημα ρίχνει νέο φως στον τρόπο με τον οποίο ταξίδευαν και διανυκτέρευαν οι πρώτοι αυτοκράτορες της Κίνας, καθώς τα ερείπια ενδέχεται να ανήκουν σε ένα ανάκτορο διαμονής που είχε ιδρυθεί πάνω σε αυτόν τον μεγάλο αυτοκρατορικό δρόμο της δυναστείας Τσιν, ο οποίος διέσχιζε την έρημο.

Η τοποθεσία και το μέγεθος του συγκροτήματος

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο Χουανγκτουλιάνγκ, στην επαρχία Σαανσί, στην περιοχή του Γιουλίν. Η τοποθεσία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της ερήμου Μου Ους, σε ένα σημείο όπου οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις συναντούν τους αμμόλοφους.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα δομικό κέντρο έκτασης περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διασπορά των αρχιτεκτονικών θραυσμάτων εκτείνεται σε μια ευρύτερη περιοχή περίπου 150.000 τετραγωνικών μέτρων, υποδεικνύοντας το μέγεθος και τη σημασία του αρχαίου οικισμού.

Τα ευρήματα και η χρονολόγηση

Κάτω από τους αμμόλοφους της βόρειας Κίνας, ανακαλύφθηκαν ίχνη αυτού του μεγαλοπρεπούς αρχιτεκτονικού συγκροτήματος από την πρώτη αυτοκρατορική εποχή της χώρας. Τα επιφανειακά ευρήματα περιλαμβάνουν πολυάριθμα κεραμίδια στέγης, διακοσμητικά τούβλα και τρεις μεγάλες πέτρινες βάσεις κιόνων.

Ιδιαίτερη προσοχή τράβηξαν οι μεγάλες διακοσμήσεις των άκρων της στέγης, οι οποίες είναι κοσμημένες με μοτίβα μυθικών πλασμάτων. Αυτές οι διακοσμήσεις παρουσιάζουν ομοιότητες με τις κατασκευές υψηλότατου κύρους της περιόδου Τσιν. Η έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας του Γιουλίν δείχνει ότι ο οικισμός, ο οποίος προηγουμένως θεωρούνταν ότι ανήκε στη δυναστεία Χαν, ενδέχεται στην πραγματικότητα να χτίστηκε κατά την εποχή της πρώτης ενοποιημένης αυτοκρατορίας της Κίνας, δηλαδή της δυναστείας Τσιν.

Σημασία και παραλληλισμοί με άλλα αυτοκρατορικά κτίσματα

Οι ειδικές διακοσμήσεις στέγης που βρέθηκαν στον χώρο, με τα μοτίβα μυθικών πλασμάτων, συνδέονται άμεσα με τις αρχιτεκτονικές κατασκευές υψηλότατου κύρους της περιόδου Τσιν. Παρόμοια παραδείγματα είναι γνωστά από άλλα αυτοκρατορικά ανάκτορα της εποχής.

Επίσης, παρόμοιες διακοσμήσεις έχουν εντοπιστεί στο μνημειώδες ταφικό συγκρότημα του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας, Τσιν Σι Χουάνγκ. Οι ερευνητές εντόπισαν επιπλέον ίχνη μεγάλων εξεδρών κατασκευασμένων από συμπιεσμένο χώμα, ενισχύοντας την υπόθεση ότι πρόκειται για ένα σημαντικό αυτοκρατορικό κτίσμα.

Με πληροφορίες από: Enikos