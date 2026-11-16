Εντυπωσιακή ρωμαϊκή πισίνα ανακαλύφθηκε επτά μέτρα κάτω από τη γη

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Ίσαρ–Μαρβίντσι, κοντά στο Βαλάντοβο, στη Βόρεια Μακεδονία. Επτά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια μνημειώδη ρωμαϊκή πισίνα, επενδυμένη με περισσότερα από οκτώ διαφορετικά είδη μαρμάρου. Η ανακάλυψη περιλαμβάνει επίσης ένα εξαιρετικά διατηρημένο σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης, αποκαλύπτοντας την αίγλη της δημόσιας ζωής και την υψηλή τεχνογνωσία της ρωμαϊκής περιόδου.

Η μνημειώδης πισίνα της Ίσαρ–Μαρβίντσι

Στην αρχαία πόλη Ίσαρ–Μαρβίντσι, στα Σκόπια, η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό δείγμα ρωμαϊκής πολυτέλειας και μηχανικής. Πρόκειται για μια μεγάλη ρωμαϊκή πισίνα, η οποία βρέθηκε περίπου επτά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι εσωτερικές επιφάνειες της πισίνας είναι επενδυμένες με περισσότερα από οκτώ διαφορετικά είδη μαρμάρου, υποδηλώνοντας την περίτεχνη κατασκευή της και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η πισίνα έχει μήκος πάνω από 4,5 μέτρα, πλάτος άνω των 2,5 μέτρων και βάθος που ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Αυτό το αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό υποδηλώνει ότι η κατασκευή δεν είχε σχεδιαστεί μόνο ως ένας λειτουργικός χώρος καθαρισμού, αλλά και ως ένας περίτεχνα φιλοτεχνημένος δημόσιος χώρος, αντικατοπτρίζοντας την αίγλη της εποχής.

Το προηγμένο ρωμαϊκό σύστημα θέρμανσης

Ένα από τα πλέον σημαντικά, από τεχνικής άποψης, τμήματα της ανακάλυψης είναι το καλοδιατηρημένο σύστημα θέρμανσης, γνωστό ως υπόκαυστο, το οποίο βρέθηκε κάτω από την πισίνα. Το υπόκαυστο αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής των λουτρών και βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης.

Η λειτουργία του βασιζόταν στη διοχέτευση θερμού αέρα, ο οποίος παραγόταν σε έναν κλίβανο (praefurnium), μέσα από κενά διαστήματα κάτω από το δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θερμαίνονταν τα δάπεδα και τα θερμά τμήματα του λουτρού, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για μπάνιο σε ζεστό νερό, μια προηγμένη τεχνολογία για την εποχή.

Άλλα ευρήματα και η ερευνητική ομάδα

Οι ανασκαφές, που διεξάγονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Σκοπίων, κοντά στο Βαλάντοβο, επικεντρώθηκαν στο συγκρότημα των δημόσιων λουτρών της πόλης κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον ανώτερο επιμελητή Γιάνε Κλεκόφσκι, έφερε στο φως, πέρα από την πισίνα και το σύστημα θέρμανσης, και άλλα σημαντικά ευρήματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νομίσματα από διάφορες περιόδους, μαρμάρινα γλυπτά και ένα ενεπίγραφο μνημείο. Τα αρχιτεκτονικά αυτά κατάλοιπα αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τα δημόσια κτίρια και τις υποδομές ύδρευσης της πόλης κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για την αρχαία αυτή πόλη.

Σημασία για τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική και ζωή

Η ανακάλυψη αυτή στην Ίσαρ–Μαρβίντσι παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και της καθημερινής ζωής. Η παρουσία μιας τόσο πολυτελούς και τεχνολογικά προηγμένης πισίνας, με την επένδυση οκτώ διαφορετικών ειδών μαρμάρου και το λειτουργικό υπόκαυστο, υπογραμμίζει την υψηλή αισθητική και μηχανική κατάρτιση των Ρωμαίων.

Τα ευρήματα αυτά φωτίζουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμαίοι σχεδίαζαν και χρησιμοποιούσαν τους δημόσιους χώρους, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την επιβλητικότητα και την άνεση. Η αποκάλυψη αυτών των υποδομών ύδρευσης και θέρμανσης προσφέρει μια μοναδική εικόνα της δημόσιας ζωής και της τεχνογνωσίας που υπήρχε στην περιοχή κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Με πληροφορίες από: Enikos