Νέα σουηδική έρευνα σε 14.658 δίδυμα εξετάζει τη σχέση δημιουργικότητας και ψυχικής υγείας

Μία νέα επιστημονική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, έρχεται να ρίξει φως στην πολυσυζητημένη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ψυχική υγεία. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Psychiatry, κατέληξε σε διαφορετικά ευρήματα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και εκείνους που δραστηριοποιούνται στην επιστήμη, αναδεικνύοντας ότι η σύνδεση αυτή δεν είναι ίδια σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους.

Η ιστορική αντίληψη και η σύγχρονη προσέγγιση

Η άποψη ότι η μεγάλη δημιουργικότητα συχνά συνοδεύεται από προβλήματα ψυχικής υγείας είναι μία παλιά ιδέα, η οποία έχει ενισχυθεί μέσα από τις βιογραφίες και τις ιστορίες διάσημων καλλιτεχνών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν προσωπικότητες όπως ο Βίνσεντ βαν Γκογκ, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και η Βιρτζίνια Γουλφ, των οποίων οι ζωές συχνά συνδέθηκαν με ψυχικές διαταραχές.

Ωστόσο, η νέα αυτή επιστημονική μελέτη επέλεξε να εξετάσει το ζήτημα με μία διαφορετική οπτική. Οι ερευνητές στόχευσαν να αναλύσουν τη σχέση αυτή με πιο συστηματικό τρόπο, διαχωρίζοντας τις καλλιτεχνικές από τις επιστημονικές μορφές δημιουργικότητας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Η μεθοδολογία της σουηδικής έρευνας

Η εκτενής έρευνα διεξήχθη από επιστήμονες του Ινστιτούτου Max Planck για την Εμπειρική Αισθητική και του Ινστιτούτου Karolinska, αμφότερα στη Σουηδία. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 14.658 δίδυμοι, ένας μεγάλος αριθμός που προσέφερε σημαντικά δεδομένα στους ερευνητές.

Η συμμετοχή διδύμων ήταν κρίσιμη, καθώς επέτρεψε στους επιστήμονες να διερευνήσουν σε βάθος όχι μόνο την αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργικότητας και ψυχικής υγείας, αλλά και να αξιολογήσουν τον αντίστοιχο ρόλο που διαδραματίζουν τόσο οι γενετικοί παράγοντες όσο και το περιβάλλον στη διαμόρφωση αυτής της σχέσης.

Τα δεδομένα και οι παράμετροι της μελέτης

Οι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία που προέκυψαν από δύο διαφορετικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές περιόδους: την περίοδο 2012-2013 και αργότερα την περίοδο 2022-2023. Κάθε μία από αυτές τις έρευνες επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες παραμέτρους.

Η πρώτη έρευνα εξέτασε τις καλλιτεχνικές και επιστημονικές επιδόσεις των συμμετεχόντων, καθώς και τα ψυχιατρικά συμπτώματα που οι ίδιοι ανέφεραν. Επιπλέον, μελετήθηκε ο βαθμός δεκτικότητάς τους σε νέες εμπειρίες. Η δεύτερη έρευνα επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή στην ικανότητα ενός ανθρώπου να προσεγγίζει ένα πρόβλημα με ποικίλους τρόπους και να βρίσκει πρωτότυπες λύσεις.

Βασικά ευρήματα: Διαφορές σε καλλιτέχνες και επιστήμονες

Το βασικό και πλέον σημαντικό εύρημα της μελέτης ήταν η διαπίστωση ότι η καλλιτεχνική δημιουργικότητα εμφάνιζε θετική συσχέτιση με χειρότερη ψυχική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έρευνα και παρουσίαζαν υψηλή δημιουργικότητα, είχαν παράλληλα αυξημένες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αντίθετα, οι ερευνητές δεν εντόπισαν αντίστοιχη σχέση στην επιστημονική δημιουργικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν με σαφήνεια ότι η σύνδεση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την ψυχική υγεία δεν αφορά απαραίτητα όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες, υποδηλώνοντας μία διαφοροποίηση ανάλογα με το πεδίο.

Πιθανές εξηγήσεις και επιπλέον συσχετίσεις

Οι επιστήμονες που διεξήγαγαν τη μελέτη πρότειναν μία πιθανή εξήγηση για τα ευρήματα, η οποία σχετίζεται με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δύο ομάδες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα επιστημονικά περιβάλλοντα ενδέχεται να είναι λιγότερο ανεκτικά απέναντι σε προβλήματα ψυχικής υγείας, σε σύγκριση με ορισμένους καλλιτεχνικούς χώρους.

Αυτή η διαφορά στην ανεκτικότητα θα μπορούσε να δημιουργεί έμμεσους μηχανισμούς επιλογής, επηρεάζοντας το ποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να παραμείνουν και να εξελιχθούν σε αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν μία θετική συσχέτιση ανάμεσα στα καταθλιπτικά συμπτώματα και τη δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που συνδέεται με την περιέργεια, τη φαντασία και την προθυμία ενός ανθρώπου να εξερευνά νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta