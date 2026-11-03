Η 4.000 ετών σήραγγα νερού της Τροίας και η σύνδεσή της με το «ιερό μονοπάτι» των Χετταίων

Βαθιά μέσα στο υπέδαφος της αρχαίας Τροίας, μακριά από τα περίφημα τείχη και τις ιστορίες του Τρωικού Πολέμου, κρύβεται ένα εντυπωσιακό υπόγειο σύστημα υδροδότησης. Το δίκτυο αυτό, ηλικίας άνω των 4.000 ετών, ενδέχεται να συνδέεται με μια μυστηριώδη ιερή τοποθεσία της Εποχής του Χαλκού. Η ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα από μια συνθήκη που υπογράφηκε περίπου το 1280 π.Χ. μεταξύ του βασιλιά των Χετταίων, Μουβατάλι Β΄, και του Αλαξάντου, ηγεμόνα της Βιλούσα.

Ένα αρχαίο δίκτυο κάτω από την Τροία

Το δίκτυο των αρχαίων, λαξευμένων σηράγγων που χρησίμευε ως σύστημα υδροδότησης, φαίνεται πως κρύβει το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση μιας ιερής θέσης. Αυτή η θέση σφράγισε τη μοίρα της Τροίας, γνωστής τότε στους Χετταίους ως Βιλούσα, μέσα από μια διπλωματική συμφωνία που γράφτηκε πριν από 3.300 χρόνια. Τα παλαιότερα περάσματα αυτού του συστήματος χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 4.000 χρόνια.

Το υπόγειο αυτό σύστημα, λαξευμένο στον βράχο κάτω από την Τροία, υποδηλώνει μια προηγμένη τεχνογνωσία στην υδροδότηση για την εποχή του. Η ύπαρξή του αποδεικνύει την ικανότητα των αρχαίων κατοίκων να εξασφαλίζουν την παροχή νερού στον οικισμό τους, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η διπλωματική συμφωνία των Χετταίων

Γύρω στο 1280 π.Χ., ο βασιλιάς των Χετταίων, Μουβατάλι Β΄, σύναψε μια συνθήκη με τον Αλαξάντου, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Βιλούσα. Το βασίλειο της Βιλούσα ταυτίζεται ευρέως από τους μελετητές με την αρχαία Τροία. Η συμφωνία αυτή καθόριζε τις πολιτικές υποχρεώσεις της Βιλούσα απέναντι στην ισχυρή Αυτοκρατορία των Χετταίων.

Για την τήρηση των όρων της, η συμφωνία επικαλούνταν μια σειρά από θείους μάρτυρες. Αυτή η πρακτική ήταν κοινή στις διπλωματικές σχέσεις της Εποχής του Χαλκού και υπογράμμιζε τη βαρύτητα και την ιερότητα των υπογεγραμμένων δεσμεύσεων μεταξύ των βασιλείων.

Το μυστήριο της KASKAL.KUR

Ανάμεσα στα ιερά ονόματα που συνδέονταν με τη Βιλούσα και επικαλούνταν η συνθήκη, ήταν ο Θεός της Καταιγίδας και μια μυστηριώδης οντότητα με το όνομα KASKAL.KUR. Η KASKAL.KUR τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή των αρχαιολόγων, καθώς φαίνεται να αναφέρεται σε ένα ιερό γεωγραφικό στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με το νερό, αντί για μια συμβατική θεότητα με ανθρώπινη μορφή.

Στο σφηνοειδές σύστημα γραφής που χρησιμοποιούσαν οι Χετταίοι, το σουμεριακό σύμβολο KASKAL σημαίνει «δρόμος» ή «μονοπάτι». Αυτή η ερμηνεία ενισχύει την πιθανότητα η KASKAL.KUR να μην ήταν μια θεότητα με την παραδοσιακή έννοια, αλλά μάλλον μια αναφορά σε ένα σημαντικό υδάτινο πέρασμα ή σύστημα.

Η ερμηνεία των αρχαιολόγων

Οι αρχαιολόγοι έχουν προτείνει ότι το όνομα KASKAL.KUR θα μπορούσε να αναφέρεται στο υπόγειο σύστημα υδροδότησης της Τροίας. Η σύνδεση αυτή προτάθηκε από τον Manfred Korfmann, ο οποίος διηύθυνε τις ανασκαφές στην Τροία για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο Korfmann υποστήριξε ότι το υπόγειο σύστημα υδροδότησης ενδέχεται να είχε θρησκευτική σημασία, παράλληλα με τον πρακτικό του ρόλο στην παροχή νερού στον αρχαίο οικισμό.

Η θεωρία αυτή υποδηλώνει ότι το δίκτυο των σηράγγων δεν ήταν απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά πιθανώς και ένας τόπος λατρείας ή ένα στοιχείο με πνευματική αξία για τους κατοίκους της αρχαίας Τροίας. Η διπλή αυτή λειτουργία, πρακτική και ιερή, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των αρχαίων κοινωνιών και την ενσωμάτωση της θρησκείας στην καθημερινή ζωή.

Πέρα από τα ομηρικά έπη

Όταν ακούμε για την Τροία, ο νους μας ταξιδεύει σχεδόν αυτόματα στα ομηρικά έπη, στον Δούρειο Ίππο, τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. Όμως, πέρα από τον μύθο, η αρχαιολογική σκαπάνη και τα αρχαία κείμενα των γειτονικών πολιτισμών συνεχίζουν να φέρνουν στο φως κρυμμένα μυστικά. Αυτές οι ανακαλύψεις αποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα της Εποχής του Χαλκού ήταν εξίσου συναρπαστική με τις θρυλικές αφηγήσεις.

Μια από τις πιο καθηλωτικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών δεν βρίσκεται στα τείχη ή στα πεδία των μαχών, αλλά βαθιά μέσα στο υπέδαφος της θρυλικής πόλης. Αυτό το υπόγειο δίκτυο νερού αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της ιστορίας της Τροίας, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής και των πεποιθήσεων των αρχαίων κατοίκων της.

Με πληροφορίες από: Enikos