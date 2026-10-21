Η NASA στέλνει αποστολή σε ύποπτη τρύπα στη Σελήνη για πιθανή μελλοντική κατοικία

Η NASA προχωρά στην υλοποίηση μιας νέας διαστημικής αποστολής, με στόχο την εξερεύνηση μιας μυστηριώδους τρύπας που εντοπίστηκε στην επιφάνεια της Σελήνης. Η συγκεκριμένη αποστολή αναμένεται να προσφέρει σημαντικά δεδομένα τόσο για τη γεωλογική ιστορία του φεγγαριού όσο και για τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των σχηματισμών ως μελλοντικά καταφύγια για την ανθρωπότητα.

Η μυστηριώδης τρύπα και η γεωλογική της σημασία

Ενώ η σεληνιακή επιφάνεια είναι διάσπαρτη από κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί από την αδιάκοπη πτώση ουράνιων σωμάτων, ορισμένοι σχηματισμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες. Ένας τέτοιος σχηματισμός είναι ένας ξεχωριστός λάκκος που δεσπόζει στην περιοχή Marius Hills, στην ορατή πλευρά του φεγγαριού, ο οποίος και τράβηξε την προσοχή της NASA.

Στο παρελθόν, η Σελήνη χαρακτηριζόταν από έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μεγάλων ελικοειδών αυλάκων. Αυτές οι δομές είτε σχηματίστηκαν ως ανοιχτά κανάλια λάβας είτε ως υπόγειοι σωλήνες λάβας, των οποίων οι οροφές κατέρρευσαν με την πάροδο του χρόνου.

Η θεωρία σχηματισμού και οι επιστημονικές υποθέσεις

Η NASA εξηγεί ότι η θέση του λάκκου Marius Hills, στο μέσο ενός ελικοειδούς αύλακα, υποδηλώνει ότι πιθανότατα αποτελεί την κατάρρευση της οροφής ενός υπόγειου σωλήνα λάβας. Αυτή η κατάρρευση ενδεχομένως να προκλήθηκε μετά από πρόσκρουση μετεωρίτη, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην κατανόηση της σεληνιακής γεωλογίας.

Η εξερεύνηση αυτών των υπόγειων δομών δεν περιορίζεται μόνο στην επιστημονική αξία για τη μελέτη της γεωλογίας της Σελήνης. Αντιθέτως, το κυριότερο όφελος που αναμένεται είναι η πρακτική τους χρήση για την ανθρωπότητα, καθώς αυτά τα υπόγεια τούνελ θα μπορούσαν να προσφέρουν στους μελλοντικούς αστροναύτες έτοιμα, φυσικά καταφύγια.

Καταφύγια για το μέλλον της ανθρωπότητας

Οι συνθήκες στην επιφάνεια της Σελήνης καθιστούν τη διαβίωση εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Οι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, η επικίνδυνη ιονίζουσα ακτινοβολία και ο συνεχής βομβαρδισμός από μικρομετεωρίτες αποτελούν σοβαρές απειλές για οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία.

Η επιβεβαίωση της ύπαρξης αυτών των κενών υπόγειων χώρων θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον σχεδιασμό των μελλοντικών σεληνιακών σταθμών. Τα φυσικά αυτά καταφύγια θα προσφέρουν προστασία και σταθερότητα, μειώνοντας την ανάγκη για κατασκευή πολύπλοκων και δαπανηρών τεχνητών δομών στην επιφάνεια.

Η αποστολή GIMLI και τα εργαλεία της

Για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής αποστολής, η NASA επέλεξε την πρόταση του Ινστιτούτου Πλανητικής Επιστήμης, η οποία φέρει την ονομασία GIMLI. Η αποστολή GIMLI θα χρησιμοποιήσει ένα ρομπότ εξοπλισμένο με προηγμένα όργανα για τη λεπτομερή εξερεύνηση του λάκκου.

Συγκεκριμένα, το ρομπότ θα χρησιμοποιήσει ραντάρ διείσδυσης εδάφους, σεισμικούς αισθητήρες, βαρυτήμετρο και κάμερες υψηλής ανάλυσης. Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν τη σάρωση των τοιχωμάτων και του υπεδάφους του λάκκου, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής του.

Πληροφορίες για τη σεληνιακή γεωλογία

Οι επιστήμονες της αποστολής έχουν δηλώσει ότι η χρήση ενεργών σεισμικών μεθόδων σε συνδυασμό με το ραντάρ θα επιτρέψει τη λεπτομερή χαρτογράφηση του υπεδάφους. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για την εσωτερική δομή του λάκκου και την πιθανή ύπαρξη εκτεταμένων τούνελ.

Ακόμη και στην περίπτωση που δεν αποδειχθεί η ύπαρξη ενός εκτεταμένου τούνελ, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αποστολή GIMLI θα προσφέρουν μοναδικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι καθοριστικές για την κατανόηση των ηφαιστειακών διεργασιών που διαμόρφωσαν τη Σελήνη, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιστημονική γνώση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta