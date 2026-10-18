Τεχνητά βουνά στη Γαλλία μετατράπηκαν σε σπάνιο οικοσύστημα

Δύο τεχνητά βουνά, δημιουργημένα από απόβλητα ορυχείων στη βόρεια Γαλλία, έχουν μετατραπεί σε ένα σπάνιο και απροσδόκητο οικοσύστημα. Αυτές οι επιβλητικές δομές, που υψώνονται περίπου 150 μέτρα πάνω από την πεδιάδα στο Λος-αν-Γκοέλ, κοντά στην πόλη Λενς, φιλοξενούν πλέον εκατοντάδες είδη φυτών και ζώων. Η μεταμόρφωση αυτή επήλθε περίπου 40 χρόνια μετά το κλείσιμο των ορυχείων, με τη φύση να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, δημιουργώντας ένα μοναδικό βιότοπο.

Η κληρονομιά της βιομηχανικής εποχής

Τα δύο αυτά γιγαντιαία βουνά αποτελούνται από εκατομμύρια τόνους σχιστόλιθου και υπολείμματα εξόρυξης άνθρακα. Συσσωρεύτηκαν στην περιοχή του Λος-αν-Γκοέλ κατά τη διάρκεια δεκαετιών έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των τοπικών ορυχείων.

Όταν τα ορυχεία έκλεισαν οριστικά το 1986, οι τεχνητές αυτές δομές παρέμειναν στο τοπίο, αποτελώντας εμφανή βιομηχανικά απομεινάρια μιας περασμένης εποχής. Η παρουσία τους θύμιζε την ιστορία της εξόρυξης άνθρακα στον γαλλικό Βορρά.

Η απόφαση για τη διατήρηση

Αρχικά, πολλοί κάτοικοι της περιοχής εξέφραζαν την επιθυμία να ισοπεδωθούν τα βουνά. Ο στόχος ήταν να σβηστούν τα σημάδια της εξορυκτικής δραστηριότητας από το τοπίο και να αποκατασταθεί η αρχική του μορφή.

Ωστόσο, ο επί χρόνια δήμαρχος της περιοχής, Μαρσέλ Καρόν, πάλεψε σθεναρά για τη διατήρηση αυτών των τεχνητών λόφων. Η επιμονή του και η απόφασή του να μην ισοπεδωθούν αποδείχθηκαν καθοριστικές για την μετέπειτα εξέλιξη της περιοχής.

Η διατήρηση των βουνών επέτρεψε στη φύση να καλύψει σταδιακά το τοπίο. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στη δημιουργία ενός απρόσμενου φυσικού φαινομένου, μετατρέποντας τα βιομηχανικά απομεινάρια σε έναν ζωντανό οργανισμό.

Ένα θερμό μικροκλίμα στον γαλλικό Βορρά

Η μοναδική σύσταση των λόφων άλλαξε δραματικά τις περιβαλλοντικές συνθήκες του εδάφους. Ο σκούρος σχιστόλιθος, από τον οποίο αποτελούνται, έχει την ικανότητα να απορροφά σημαντική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νότιες πλαγιές των βουνών να διατηρούν σταθερά υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, το πετρώδες και πορώδες έδαφος των λόφων επιτρέπει στο νερό της βροχής να αποστραγγίζεται ταχύτατα, αποτρέποντας τη συσσώρευση υγρασίας. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων –υψηλή θερμοκρασία, ξηρό έδαφος και παρατεταμένη ηλιοφάνεια– δημιούργησε ένα ιδιαίτερο θερμό μικροκλίμα.

Το μικροκλίμα αυτό θυμίζει έντονα μεσογειακό βιότοπο, κάτι που είναι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι ο ευρύτερος γαλλικός Βορράς χαρακτηρίζεται από ένα υγρό ωκεάνειο κλίμα. Η δημιουργία αυτού του ξεχωριστού περιβάλλοντος αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη νέας ζωής.

Απρόσμενη βιοποικιλότητα

Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, με τη ζέστη και την ξηρασία, προσέλκυσαν είδη φυτών και ζώων που είναι προσαρμοσμένα σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα. Στις πλαγιές των βουνών αναπτύσσονται πλέον άγρια φυτά, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται διάφορα είδη ορχιδέας, εμπλουτίζοντας τη χλωρίδα της περιοχής.

Ερπετά αξιοποιούν τις θερμές βραχώδεις επιφάνειες των λόφων για να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, ενώ σπάνια είδη εντόμων και πεταλούδων βρίσκουν εκεί άφθονη τροφή και κατάλληλους χώρους αναπαραγωγής. Αυτή η ποικιλία ζωής υπογραμμίζει την οικολογική αξία των τεχνητών βουνών.

Σύμφωνα με τα δημοτικά αρχεία, το βιομηχανικό συγκρότημα φιλοξενεί πλέον έναν εντυπωσιακό αριθμό ειδών. Έχουν καταγραφεί 159 είδη ζώων και 190 είδη φυτών, καθιστώντας τα βουνά ένα σημαντικό καταφύγιο βιοποικιλότητας.

Ο ρόλος τους στο ευρύτερο περιβάλλον

Η οικολογική σημασία αυτών των τεχνητών λόφων δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση περιοχή τους. Αντίστοιχοι τεχνητοί λόφοι που βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές, όπως το Ντουρζ, διαδραματίζουν έναν ζωτικό ρόλο στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Λειτουργούν ως σημαντικοί σταθμοί ανάπαυσης για τα ευρωπαϊκά μεταναστευτικά πουλιά. Αυτοί οι σταθμοί είναι κρίσιμοι για τα πουλιά κατά τη διάρκεια των μεγάλων ταξιδιών τους, προσφέροντας ασφάλεια και τροφή ανάμεσα στα αστικά και αγροτικά τοπία του γαλλικού Βορρά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta