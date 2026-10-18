Ελληνίδα καθηγήτρια του MIT ερευνά την ενεργειακή κατανάλωση των data centers

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μια νέα πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία και το περιβάλλον, λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα μεγάλα κέντρα δεδομένων (data centers). Η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ασκεί πίεση στα ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ ένα σημαντικό μέρος της ήδη διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος παραμένει αναξιοποίητο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Χριστίνα Δελημήτρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Massachusetts Institute of Technology (MIT), ερευνά πώς η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα.

Η πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Χριστίνα Δελημήτρου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον δημοσιογράφο Αλέκο Λιδωρίκη, επισημαίνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές προκλήσεις των επόμενων ετών. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Αυτή η πρόοδος, όμως, έχει ένα σημαντικό κόστος που παραμένει αόρατο στον τελικό χρήστη, δηλαδή την τεράστια υπολογιστική υποδομή και την ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν πλέον κρίσιμες υποδομές της σύγχρονης κοινωνίας, απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία. Ωστόσο, η συνεχής αύξηση των ενεργειακών τους αναγκών δημιουργεί σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν τα επόμενα χρόνια δεν είναι μόνο πώς θα γίνει η τεχνητή νοημοσύνη πιο ισχυρή, αλλά και πώς θα διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξή της θα είναι βιώσιμη.

Η ερευνητική προσέγγιση στο MIT

Στην ερευνητική της ομάδα στο MIT, η Χριστίνα Δελημήτρου και οι συνεργάτες της προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση επανεξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και λειτουργούν τα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα. Σύμφωνα με αφιέρωμα του MIT News, η ομάδα αξιοποιεί τη μηχανική μάθηση ως βασικό εργαλείο για να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία αυτών των συστημάτων.

Ο κεντρικός στόχος της έρευνας είναι ο περιορισμός της ανάγκης για τη δημιουργία νέων υποδομών. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνάς τους είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος συχνά παραμένει αναξιοποίητο, παρόλο που τα συστήματα εξακολουθούν να καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως λύση για την αποδοτικότητα

Η ερευνητική προσέγγιση της ομάδας επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υποδομών των data centers. Μέσω αυτής της μεθόδου, καθίσταται εφικτό να υποστηρίζονται περισσότερες εφαρμογές με τη χρήση λιγότερων πόρων, χωρίς να χρειάζεται να θυσιαστεί η απόδοση ή η αξιοπιστία των συστημάτων.

Η Χριστίνα Δελημήτρου επισημαίνει ότι η πραγματική καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο στη δημιουργία ολοένα ισχυρότερων τεχνολογιών. Αντίθετα, η καινοτομία έγκειται και στην ικανότητα να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη και η λειτουργία τους θα είναι βιώσιμη και ενεργειακά αποδοτική, αντιμετωπίζοντας τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που προκύπτουν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr