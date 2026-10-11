Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Στατιστικά αναμένονται ακόμη 3-4 ισχυροί σεισμοί άνω των 7 ρίχτερ μέχρι το τέλος του 2026

Την εκτίμηση ότι ενδέχεται στατιστικά να σημειωθούν ακόμη τρεις έως τέσσερις ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7 βαθμών και άνω σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του 2026 διατυπώνει ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Η εκτίμηση αυτή έγινε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επιχειρεί να εξηγήσει τη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων δονήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι δεν παρατηρείται ασυνήθιστη αύξηση της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας, παρά την εντύπωση που έχει δημιουργηθεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δονήσεις. Τονίζει ότι η αντίληψη για αυξημένη σεισμικότητα είναι λανθασμένη.

Η παγκόσμια σεισμική δραστηριότητα

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξηγεί, με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, τη συχνότητα εμφάνισης ιδιαίτερα ισχυρών σεισμών στον πλανήτη. Κάθε χρόνο καταγράφονται κατά μέσο όρο 15 έως 17 σεισμικές δονήσεις μεγέθους τουλάχιστον 7 βαθμών.

Όπως αναφέρει, οι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς εκδηλώνονται στην περι-Ειρηνική ζώνη, η οποία είναι γνωστή και ως «Δαχτυλίδι της Φωτιάς». Στην περιοχή αυτή παρατηρείται έντονη τεκτονική δραστηριότητα, γεγονός που δικαιολογεί τη συχνότητα των ισχυρών φαινομένων.

Η εκτίμηση για το 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο σεισμολόγος, από την αρχή του 2026 έχουν σημειωθεί 12 σεισμοί αυτής της κατηγορίας. Με βάση τον ετήσιο στατιστικό μέσο όρο των 15-17 σεισμών, εκτιμάται ότι ενδέχεται να καταγραφούν ακόμη τρεις έως τέσσερις δονήσεις μεγέθους 7 ρίχτερ και άνω μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Η παγκόσμια στατιστική υποδεικνύει ότι η εν λόγω εκτίμηση είναι σύμφωνη με τα συνήθη επίπεδα σεισμικής δραστηριότητας για τον πλανήτη.

Διευκρινίσεις για την «αύξηση»

Ο κ. Παπαδόπουλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντίληψη ότι το 2026 χαρακτηρίζεται από αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, εξηγώντας πως πρόκειται για λανθασμένη εντύπωση. Δεν υπήρξε αύξηση της παγκόσμιας σεισμικότητας.

Αντίθετα, ορισμένοι από τους σεισμούς που σημειώθηκαν ήταν πολύ καταστροφικοί και εκδηλώθηκαν κοντά στο χρόνο, όπως συνέβη για παράδειγμα στη Βενεζουέλα και την Κολομβία. Αυτά τα γεγονότα, που πιθανόν συνέβησαν τυχαία, δημιούργησαν μια πλασματική εντύπωση στον πολύ κόσμο ότι υπήρξε αύξηση της παγκόσμιας σεισμικότητας.

Οι ισχυροί σεισμοί του 2026

Οι 12 σεισμοί μεγέθους 7.0 ρίχτερ και άνω που έχουν καταγραφεί εντός του 2026 είναι οι εξής:

Μαλαισία (Kota Belud): 22 Φεβρουαρίου – M 7.1

Τόνγκα (Neiafu): 24 Μαρτίου – M 7.5

Βανουάτου (Sanma): 30 Μαρτίου – M 7.3

Ινδονησία (Βόρειες Μολούκες): 1 Απριλίου – M 7.4

Ιαπωνία (Iwate/Sanriku): 20 Απριλίου – M 7.4

Φιλιππίνες (Mindanao): 7 Ιουνίου – M 7.8

Βενεζουέλα (Yumare/San Felipe): 24 Ιουνίου – M 7.2 και M 7.5 (Διπλός σεισμός στην ίδια περιοχή)

Μεξικό: 17 Ιουλίου – M 7.3

Κολομβία (Chocó): 10 Αυγούστου – M 7.4

Ινδονησία (Θάλασσα Φλ)

Με πληροφορίες από: dnews.gr