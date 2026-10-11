Παπαδόπουλος: Αναμένονται 3-4 ισχυροί σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ στον πλανήτη έως το τέλος του 2026

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτιμά ότι στατιστικά αναμένονται τρεις με τέσσερις ακόμη ισχυροί σεισμοί, μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ, στην υδρόγειο έως το τέλος του 2026. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην παγκόσμια σεισμική δραστηριότητα και τα συνήθη επίπεδα που καταγράφονται κάθε χρόνο. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι η φετινή σεισμική δραστηριότητα δεν είναι αυξημένη σε σχέση με τα συνηθισμένα, παρά την εντύπωση που έχουν δημιουργήσει ορισμένες ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Οι στατιστικές προβλέψεις για το 2026

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, η παγκόσμια στατιστική δείχνει ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 15 έως 17 σεισμοί μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ισχυρούς σεισμούς εκδηλώνονται στην περι-Ειρηνική ζώνη, μια περιοχή που είναι ευρέως γνωστή και ως «δαχτυλίδι της φωτιάς».

Μέχρι στιγμής, εντός του 2026, έχουν ήδη σημειωθεί δώδεκα τέτοιοι σεισμοί παγκοσμίως. Βάσει αυτών των δεδομένων και της μέσης ετήσιας συχνότητας, ο κ. Παπαδόπουλος εκτιμά ότι στατιστικά αναμένονται τρεις με τέσσερις επιπλέον ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους μεγαλύτερου των 7 Ρίχτερ, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίσεις για την φετινή σεισμικότητα

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι είναι εσφαλμένη η εντύπωση πως φέτος παρατηρήθηκε μια αύξηση στον αριθμό των ισχυρών σεισμών. Όπως εξηγεί σε σχετική ανάρτησή του, η φετινή σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλίνει από τα συνήθη επίπεδα που καταγράφονται διαχρονικά.

Η πλασματική αυτή εντύπωση, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργήθηκε στον πολύ κόσμο επειδή ορισμένοι από τους σεισμούς που σημειώθηκαν ήταν ιδιαίτερα καταστροφικοί και εκδηλώθηκαν σε κοντινό χρονικό διάστημα. Αναφέρει ως παραδείγματα τις δονήσεις που έπληξαν περιοχές όπως η Βενεζουέλα και η Κολομβία, οι οποίες συνέβησαν μάλλον τυχαία και συνέβαλαν στη λανθασμένη αντίληψη περί αύξησης της παγκόσμιας σεισμικότητας.

Η αντικειμενική φύση των γεωφυσικών μηχανισμών

Ο σεισμολόγος τονίζει ότι η φύση λειτουργεί με τους δικούς της αντικειμενικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι εντελώς ανεξάρτητοι από την ανθρώπινη παρουσία. Αυτοί οι γεωφυσικοί μηχανισμοί, όπως εξηγεί, θα συνέχιζαν να υφίστανται ακριβώς οι ίδιοι, ακόμη και αν το ανθρώπινο είδος δεν υπήρχε επί της Γης. Η φύση δεν επηρεάζεται από θεϊκές παρεμβάσεις και ακολουθεί τη δική της πορεία.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η φύση αγνοεί την ύπαρξή μας και προχωρά χωρίς να μας ερωτά. Αναφέρει ότι οι άνθρωποι είμαστε βουλητικοί, δηλαδή έχουμε βούληση, επιθυμίες και απόψεις, οι οποίες όμως συχνά απέχουν πολύ από την επιστημονική γνώση. Ακόμη και μετά την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, τουλάχιστον όπως το γνωρίζουμε σήμερα, οι ίδιοι γεωφυσικοί μηχανισμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η ανάγκη για επιστημονική προσέγγιση

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη η προσέγγιση των φυσικών φαινομένων να βασίζεται αποκλειστικά στην επιστημονική γνώση. Καταδικάζει τις δεισιδαιμονικές προσεγγίσεις, οι οποίες, όπως αναφέρει, συχνά είναι μακράν της επιστήμης και μπορούν να φτάσουν σε μεσαιωνικά επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ως παραδείγματα τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με την αστρολογία και τα μερομήνια, τονίζοντας ότι αποτελούν εκφράσεις δεισιδαιμονίας. Ο ίδιος καταλήγει περιγράφοντας τους ανθρώπους ως αδύναμους, άπληστους και αμετροεπείς απέναντι στην πανίσχυρη φύση, την οποία φοβόμαστε, μελετάμε, εξορκίζουμε ή και δεν σεβόμαστε.

Με πληροφορίες από: Topontiki