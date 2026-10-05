Μια νέα προσομοίωση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο παρουσιάζει ένα από τα πιο εφιαλτικά υποθετικά σενάρια: τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Σύμφωνα με αυτή την προσομοίωση, σε μια τέτοια περίπτωση, οι άνθρωποι, τα κτίρια, τα οχήματα και διάφορα αντικείμενα θα παρασύρονταν προς τα ανατολικά, καθώς η επιφάνεια του πλανήτη θα έχανε την περιστροφική της κίνηση. Το βασικό πρόβλημα σε αυτό το σενάριο θα ήταν η αδράνεια, η οποία θα οδηγούσε σε εκτεταμένες καταστροφές.

Η αδράνεια ως βασικός παράγοντας καταστροφής

Η Γη περιστρέφεται συνεχώς, και η ταχύτητα στην επιφάνειά της δεν είναι ίδια παντού. Στον Ισημερινό, αυτή η ταχύτητα φτάνει περίπου τα 1.670 χιλιόμετρα την ώρα (1.000 μίλια την ώρα), ενώ μειώνεται όσο πλησιάζουμε προς τους πόλους. Εάν η επιφάνεια της Γης σταματούσε απότομα, η αδράνεια θα ήταν ο κύριος παράγοντας που θα καθόριζε τις συνέπειες.

Σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο, οτιδήποτε δεν θα ήταν στερεά συνδεδεμένο με τη Γη θα συνέχιζε να κινείται προς τα ανατολικά. Αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους, κτίρια, οχήματα, νερό και άλλα αντικείμενα. Η NASA εξηγεί ότι η διακοπή της περιστροφής θα είχε ως αποτέλεσμα όλα αυτά τα στοιχεία να διατηρήσουν την αρχική τους κίνηση, προκαλώντας ένα φαινόμενο μαζικής μετατόπισης.

Οι επιπτώσεις σε κτίρια και ανθρώπους

Η προσομοίωση δείχνει αρχικά μικρότερα αντικείμενα να παρασύρονται, ενώ στη συνέχεια μεγαλύτερες κατασκευές καταστρέφονται. Καθώς η υποθετική ταχύτητα της περιστροφής θα έπεφτε σταδιακά, τα κτίρια και άλλα βαριά αντικείμενα θα άρχιζαν να καταρρέουν και να παρασύρονται με μεγάλη ορμή.

Οι άνθρωποι, από την πλευρά τους, θα αντιμετώπιζαν ακραίες συνθήκες. Η διαφορά ανάμεσα στην κίνησή τους και στην πλέον ακίνητη επιφάνεια της Γης θα ήταν τόσο μεγάλη που θα οδηγούσε σε εκτίναξη και σοβαρές συνέπειες. Η σταδιακή επιβράδυνση της περιστροφής θα μεταμόρφωνε το τοπίο, με τις πόλεις να υφίστανται εκτεταμένες ζημιές.

Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί σε κίνηση

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του σεναρίου είναι ότι η ατμόσφαιρα δεν θα σταματούσε μαγικά μαζί με το έδαφος. Το ίδιο ισχύει και για τους ωκεανούς, καθώς και για όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στην επιφάνεια του πλανήτη. Σε ένα απότομο σταμάτημα της περιστροφής, η ατμόσφαιρα και οι τεράστιες ποσότητες νερού θα συνέχιζαν να κινούνται με την αρχική τους ταχύτητα.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ακραίων ανέμων, οι οποίοι θα κινούνταν με ταχύτητες χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα, καθώς και τεράστιες μετακινήσεις νερού. Η προσομοίωση δείχνει, καθώς η περιστροφή επιβραδύνεται, όλο και περισσότερες καταστροφές στην επιφάνεια, με τεράστιες ποσότητες συντριμμιών και νερού να παρασύρονται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες.

Διαφορές στην ταχύτητα περιστροφής και οι πόλοι

Η ταχύτητα της περιστροφής της επιφάνειας της Γης μειώνεται όσο αυξάνεται το γεωγραφικό πλάτος. Αυτό σημαίνει ότι στους ίδιους τους πόλους, η ταχύτητα λόγω της περιστροφής είναι ουσιαστικά μηδενική, καθώς βρίσκονται ακριβώς πάνω στον άξονα περιστροφής του πλανήτη.

Ως εκ τούτου, ένας άνθρωπος που θα βρισκόταν ακριβώς στον πόλο δεν θα αντιμετώπιζε την ίδια αρχική εκτίναξη προς τα ανατολικά που θα αντιμετώπιζε κάποιος που βρίσκεται στον Ισημερινό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι πόλοι θα παρέμεναν ασφαλείς. Η διακοπή της περιστροφής θα άλλαζε δραματικά το περιβάλλον του πλανήτη συνολικά και θα προκαλούσε τεράστιες μεταβολές στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς, επηρεάζοντας κάθε σημείο της Γης.

Ένας εντελώς διαφορετικός πλανήτης

Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος κατάφερνε να επιβιώσει από τα αρχικά φαινόμενα της απότομης διακοπής της περιστροφής, θα ακολουθούσε μια εντελώς διαφορετική Γη. Η NASA σημειώνει ότι μια τέτοια αλλαγή θα είχε ως συνέπεια ένα περιβάλλον αγνώριστο σε σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα.

Οι δραματικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς θα δημιουργούσαν ένα εντελώς νέο κλιματικό και γεωγραφικό τοπίο, καθιστώντας τον πλανήτη έναν τόπο με ακραίες και πρωτοφανείς συνθήκες διαβίωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta