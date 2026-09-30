Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών απειλεί τους πιγκουίνους και τις ακτές

Η θερμοκρασία των ωκεανών καταγράφει συνεχή άνοδο, γεγονός που οδηγεί στο λιώσιμο των πάγων και δημιουργεί μία πρωτόγνωρη και άκρως επικίνδυνη καθημερινότητα για τους πιγκουίνους. Η κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει με ταχύτατους ρυθμούς τους ωκεανούς στους πόλους, θέτοντας σε κίνδυνο τις ανθρώπινες υποδομές που εκτίθενται στη διάβρωση από τη θάλασσα, καθώς και τα είδη που εξαρτώνται άμεσα από τους θαλάσσιους πάγους για να επιβιώσουν.

Η ταχεία μεταμόρφωση των ωκεανών

Σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, το μήνυμα είναι σαφές: ο ωκεανός αλλάζει γρήγορα. Ο Πιέρ Μπαϊρέλ, γενικός διευθυντής του οργανισμού Mercator Ocean International, υπογράμμισε αυτή την ταχεία μεταβολή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η 10η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς, η οποία εκπονήθηκε από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Marine, περιγράφει ένα τοπίο ωκεανών που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβολής.

Η έκθεση αυτή καταγράφει διάφορα φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα που παρατηρούνται στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, την οξίνιση των υδάτων, καθώς και τη λεύκανση των κοραλιών. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν μέρος των ευρύτερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης στους πόλους

Οι πιο αξιοσημείωτες επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη εντοπίζονται στους ωκεανούς των πόλων. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας των ωκεανών παγκοσμίως και βιώνουν δραματικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία επιφανείας στον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, στην περιοχή της Αρκτικής, σημείωσε αύξηση κατά 4,2 βαθμούς Κελσίου.

Η συγκεκριμένη αύξηση καταγράφηκε στο διάστημα από το 1982 έως το 2024, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου ένα βαθμό Κελσίου ανά δεκαετία. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της μεταβολής, η θερμοκρασία επιφανείας στο σύνολο των ωκεανών του κόσμου αυξήθηκε κατά 0,12 βαθμό Κελσίου ανά δεκαετία κατά την ίδια χρονική περίοδο, αναδεικνύοντας την πολύ ταχύτερη υπερθέρμανση των πολικών περιοχών.

Εντονότερη άνοδος σε συγκεκριμένες περιοχές

Ακόμη πιο ταχείες αυξήσεις της θερμοκρασίας παρατηρήθηκαν σε ορισμένα τμήματα της Αρκτικής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Θάλασσα του Κάρα, η οποία βρέχει τη Ρωσία. Σε αυτή την περιοχή, η θερμοκρασία επιφανείας των υδάτων αυξήθηκε κατά 6,7 βαθμούς Κελσίου μέσα σε ένα διάστημα 40 ετών, υπογραμμίζοντας την ένταση του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο.

Αυτή η επιτάχυνση της ανόδου της θερμοκρασίας στην Αρκτική είχε ως άμεση συνέπεια το εκτεταμένο λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων, δηλαδή του παγοκαλύμματος της θάλασσας. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες ανησυχίας για το μέλλον των πολικών οικοσυστημάτων και των ειδών που ζουν σε αυτά.

Η δραματική μείωση των θαλάσσιων πάγων

Η επιφάνεια του παγοκαλύμματος της θάλασσας έχει μειωθεί κατά 17% μέσα σε 42 χρόνια, ένα ποσοστό που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κάθε δέκα χρόνια, οι θαλάσσιοι πάγοι χάνουν μια έκταση 490.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μέγεθος που είναι σχεδόν ισοδύναμο με την έκταση της Ισπανίας. Αυτή η συνεχής απώλεια πάγου έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα και τα οικοσυστήματα.

Η τήξη των θαλάσσιων πάγων, σε συνδυασμό με την τήξη των αιώνιων πάγων της ξηράς, προκαλεί υποχώρηση του εδάφους. Αυτό το φαινόμενο αφήνει τις ακτές εκτεθειμένες στη δράση των κυμάτων και στη θαλάσσια διάβρωση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για τις παράκτιες περιοχές και τις υποδομές τους.

Άλλες επιπτώσεις και φαινόμενα

Πέρα από τις δραματικές αλλαγές που παρατηρούνται στους πολικούς ωκεανούς, η 10η ετήσια έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Marine περιγράφει και άλλα φαινόμενα που επηρεάζουν τους ωκεανούς παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές όπως η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα, τα οποία επηρεάζουν τα τοπικά οικοσυστήματα και τις θαλάσσιες ζωές.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρεται στην οξίνιση των υδάτων, ένα φαινόμενο που έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς και στη λεύκανση των κοραλιών. Αυτά τα φαινόμενα, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας και την τήξη των πάγων, συνθέτουν μια εικόνα ταχείας και εκτεταμένης μεταβολής του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με τις συνέπειες να είναι ορατές σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Reader