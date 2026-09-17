Μια ταφική πλατφόρμα 600 ετών αποκαλύφθηκε στην αρχαία πόλη Τσαν Τσαν του Περού

Ένας σχεδόν ανέπαφος τάφος, ηλικίας περίπου 600 ετών, ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Τσαν Τσαν του Περού, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τον πολιτισμό των Τσιμού. Η ανακάλυψη περιλαμβάνει τα λείψανα τουλάχιστον 38 ανθρώπων, καθώς και εκατοντάδες αντικείμενα, όπως χρυσά και χάλκινα ευρήματα, όπλα, κοσμήματα, υφάσματα και περίπου 200 μαύρα κεραμικά αγγεία.

Η ταφική πλατφόρμα παρέμεινε προστατευμένη για αιώνες, αποκαλύπτοντας έναν πλούτο πληροφοριών για τις ταφικές πρακτικές και την κοινωνική δομή της εποχής.

Η ανακάλυψη στην αρχαία πόλη Τσαν Τσαν

Η σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο βόρειο Περού, στην αρχαία πόλη Τσαν Τσαν. Ειδικότερα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν την ταφική πλατφόρμα στο συγκρότημα Ουτζ Αν, εντός της αρχαιολογικής ζώνης της Τσαν Τσαν, σε κοντινή απόσταση από τη σημερινή πόλη Τρουχίγιο.

Η κατασκευή, ηλικίας περίπου 600 ετών, είχε καλυφθεί από στρώματα άμμου, χώματος και λίθων. Αυτή η φυσική κάλυψη φαίνεται πως συνέβαλε στην προστασία του περιεχομένου της για περισσότερους από έξι αιώνες, διατηρώντας το σχεδόν ανέπαφο μέχρι σήμερα.

Η δομή της ταφικής πλατφόρμας

Η ταφική πλατφόρμα έχει ένα σχεδόν τετράγωνο σχήμα, με πλευρές που φτάνουν περίπου τα 17 μέτρα και ύψος περίπου 5 μέτρα. Στο εσωτερικό της κατασκευής, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν κεντρικό θάλαμο, καθώς και δύο πλευρικούς θαλάμους, οι οποίοι φιλοξενούσαν τα ευρήματα.

Η πρόσβαση στον κεντρικό θάλαμο γινόταν μέσω σκάλας. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε πλάτος περίπου 1,2 μέτρα και βάθος 4,9 μέτρα, αποτελώντας το σημείο όπου βρέθηκαν τα λείψανα ενός προσώπου που πιθανότατα κατείχε σημαντική θέση στην κοινωνία των Τσιμού.

Το πρόσωπο της ελίτ των Τσιμού

Στον κεντρικό θάλαμο εντοπίστηκαν τα λείψανα ενός ατόμου, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότατα ανήκε στην ελίτ της κοινωνίας των Τσιμού. Το κρανίο του συγκεκριμένου προσώπου έφερε ίχνη κόκκινης χρωστικής, η οποία ενδέχεται να είναι κιννάβαρη, ένα ορυκτό που αποτελείται από θειούχο υδράργυρο.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ορισμένα οστά του ατόμου έλειπαν από το σημείο της ανακάλυψης. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση ότι τα λείψανα μπορεί να μετακινήθηκαν ή να επανατάφηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Η διαχείριση των νεκρών μετά την ταφή ήταν μια γνωστή πρακτική σε κοινωνίες των Άνδεων, ειδικά σε σχέση με προγόνους και ηγέτες. Η διαμόρφωση του τάφου και τα αντικείμενα που βρέθηκαν υποδηλώνουν τη σύνδεση του προσώπου με την ελίτ των Τσιμού, αν και η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη.

Τα λείψανα και τα ευρήματα

Στον έναν από τους πλευρικούς θαλάμους της ταφικής πλατφόρμας, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν περίπου 20 σύνολα ανθρώπινων λειψάνων, μαζί με διάφορα αντικείμενα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής της ίδιας της ταφικής πλατφόρμας, βρέθηκαν άλλοι 17 σκελετοί.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπινων λειψάνων, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου από τον κεντρικό θάλαμο, ανέρχεται τουλάχιστον στους 38 ανθρώπους. Προς το παρόν, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν εξακριβώσει την ταυτότητα των νεκρών, τη μεταξύ τους σχέση ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Μελλοντικές αναλύσεις αναμένεται να εξετάσουν την ηλικία, το φύλο, την κατάσταση της υγείας, καθώς και πιθανές οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται χρυσά και χάλκινα αντικείμενα, μεταλλικά όπλα, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα και πολύχρωμα υφάσματα. Ξεχωρίζουν επίσης περίπου 200 μαύρα κεραμικά αγγεία, διακοσμημένα με κόκκινες χρωστικές. Έχουν καταγραφεί και 60 επιπλέον κεραμικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων αγγεία και μπουκάλια με αναβολέα, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζουν στιλιστικές επιρροές των Ίνκας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta