Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο

Ένας υποψήφιος διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Tulane, ο Λουκ Όλντ-Τόμας, ανακάλυψε μια χαμένη πόλη των Μάγια, την οποία ονόμασε Valeriana. Η ανακάλυψη αυτή, που περιλαμβάνει πυραμίδες, αμφιθέατρα και αθλητικά γήπεδα, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και δεδομένων που εντοπίστηκαν στην 16η σελίδα αναζήτησης της Google. Η αρχαία πόλη βρίσκεται στη Μεσοαμερική, κοντά σε μια κωμόπολη όπου οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τη γη ανάμεσα στα ερείπια για χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν την ύπαρξή της.

Η ανακάλυψη μέσω της τεχνολογίας LiDAR

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από τον Λουκ Όλντ-Τόμας, υποψήφιο διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Tulane, και την ομάδα του. Ο ερευνητής αξιοποίησε την τεχνολογία LiDAR (Light Detection and Ranging), μια προηγμένη μέθοδο τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για τη χαρτογράφηση της Γης.

Μέσω της εφαρμογής του LiDAR, ο Όλντ-Τόμας και οι συνεργάτες του κατάφεραν να εντοπίσουν κατασκευές που παρέμεναν κρυμμένες για αιώνες κάτω από την πυκνή βλάστηση της περιοχής. Η αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνολογίας αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη των αρχαίων ερειπίων.

Πώς βρέθηκαν τα δεδομένα στην Google

Η έμπνευση για την αναζήτηση προήλθε το 2024, όταν ο Όλντ-Τόμας ενημερώθηκε για συναδέλφους του που είχαν επαναχρησιμοποιήσει δεδομένα της NASA για αρχαιολογικούς σκοπούς. Αυτό τον οδήγησε σε αναζήτηση αντίστοιχων συνόλων δεδομένων στο διαδίκτυο, μια διαδικασία που τον οδήγησε αρκετά βαθιά στα αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, έφτασε περίπου στη 16η σελίδα των αποτελεσμάτων της Google, όπου εντόπισε μια έρευνα λέιζερ. Η εν λόγω έρευνα είχε πραγματοποιηθεί από έναν μεξικανικό οργανισμό, με σκοπό την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Αυτά τα δεδομένα αποτέλεσαν την πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την ανακάλυψη της χαμένης πόλης.

Ψηφιακή απομάκρυνση της βλάστησης και τα ευρήματα

Μετά τον εντοπισμό των δεδομένων, η ομάδα του Όλντ-Τόμας προχώρησε στην εφαρμογή ειδικών αλγόριθμων. Αυτοί οι αλγόριθμοι σχεδιάστηκαν για να διαχωρίζουν τις φυσικές κλίσεις του εδάφους από τις τεχνητές ανθρώπινες κατασκευές. Μέσω αυτής της ψηφιακής διαδικασίας, κατάφεραν να «απομακρύνουν» τη βλάστηση που κάλυπτε την περιοχή.

Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής ανάλυσης ήταν ο εντοπισμός περισσότερων από 6.500 προισπανικών κατασκευών. Η πόλη, η οποία ονομάστηκε Valeriana, περιλαμβάνει επιβλητικές πυραμίδες, μεγάλα αμφιθέατρα και ειδικά διαμορφωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, μαρτυρώντας την πολυπλοκότητα του αρχαίου πολιτισμού των Μάγια.

Η ιστορία και το μέγεθος της Valeriana

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνητών, τμήματα της πόλης Valeriana άρχισαν να χτίζονται πριν από το 150 μ.Χ. Η κύρια περίοδος κατασκευής της τοποθετείται χρονολογικά μεταξύ 250 και 900 μ.Χ., μια εποχή που συνδέεται με την ανάπτυξη του πολιτισμού των Μάγια.

Στην περίοδο της μέγιστης ακμής της, μεταξύ 750 και 850 μ.Χ., η Valeriana φιλοξενούσε έναν σημαντικό πληθυσμό, που εκτιμάται σε περίπου 30.000 έως 50.000 κατοίκους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η πόλη βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον μοναδικό αυτοκινητόδρομο της περιοχής, κάτι που καθιστά την επί χρόνια άγνοια της ύπαρξής της ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Νέα δεδομένα για τον πολιτισμό των Μάγια

Η πρόσφατη αυτή ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι οι Μάγια δεν ζούσαν αποκλειστικά σε απομονωμένα χωριά. Αντιθέτως, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι είχαν αναπτύξει ένα πυκνό και ποικιλόμορφο δίκτυο αστικών κέντρων, κατανεμημένα σε όλη την περιοχή.

Οι αρχαίοι κάτοικοι της Valeriana είχαν προβεί σε εκτεταμένες τροποποιήσεις του φυσικού τους περιβάλλοντος, με σκοπό να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις πολύπλοκες κοινωνίες τους και τις ανάγκες τους. Το εύρημα αυτό εμπλουτίζει την κατανόηση της οργάνωσης και της αστικής δομής του πολιτισμού των Μάγια, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta