Η κινεζική γέφυρα Tian’e Longtan έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με άνοιγμα 600 μέτρων

Μια νέα γέφυρα στην Κίνα, η Tian’e Longtan, έχει καταφέρει να σπάσει ένα όριο που για δεκαετίες θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί στον τομέα των μεγάλων τοξωτών γεφυρών. Με ένα κύριο άνοιγμα που αγγίζει τα 600 μέτρα, η κατασκευή αυτή αποτελεί ένα εντυπωσιακό επίτευγμα των Κινέζων μηχανικών. Η γέφυρα τέθηκε σε λειτουργία το 2024 και βρίσκεται στην κομητεία Tian’e της Γκουανγκσί.

Ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην αρχιτεκτονική των γεφυρών

Η γέφυρα Tian’e Longtan διαθέτει ένα κύριο άνοιγμα 600 μέτρων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ για τοξωτή γέφυρα από σκυρόδεμα, το οποίο ήταν 445 μέτρα. Η νέα κατασκευή ξεπερνά το προηγούμενο επίτευγμα κατά 155 μέτρα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 35% μεγαλύτερο άνοιγμα. Αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς ένας μεγαλύτερος αριθμός, αλλά σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον σχεδιασμό και την κατασκευή.

Η εντυπωσιακή αυτή γέφυρα εκτείνεται πάνω από τον ποταμό Hongshui, στην περιοχή της Γκουανγκσί, και έχει συνολικό μήκος περίπου 2,49 χιλιομέτρων. Η Tian’e Longtan είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των υποδομών της περιοχής.

Η πρόκληση του βάρους στις τοξωτές κατασκευές

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στις τεράστιες τοξωτές κατασκευές είναι το ίδιο τους το βάρος. Καθώς το άνοιγμα μιας τοξωτής γέφυρας μεγαλώνει, αυξάνεται και το πρόβλημα που δημιουργεί το βάρος της. Το υλικό της κατασκευής δημιουργεί φορτία τα οποία πρέπει να μεταφερθούν με ασφάλεια στα σημεία στήριξης, απαιτώντας ολοένα και μεγαλύτερη δομική αντοχή.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα σχεδόν παράδοξο: για να κατασκευαστεί ένα μεγαλύτερο άνοιγμα χρειάζεται περισσότερη δομική αντοχή, αλλά περισσότερη δομή σημαίνει περισσότερο βάρος. Το επιπλέον βάρος με τη σειρά του δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις από την ίδια τη γέφυρα, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο. Οι Κινέζοι μηχανικοί επιδίωξαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα όχι με την προσθήκη περισσότερου σκυροδέματος, αλλά με την αφαίρεση υλικού από σημεία όπου δεν ήταν απαραίτητο.

Η καινοτομία στον επανασχεδιασμό

Η βασική καινοτομία της Tian’e Longtan εντοπίζεται στον επανασχεδιασμό της κύριας τοξωτής κατασκευής. Οι μηχανικοί επέλεψαν να τη χωρίσουν σε δύο μεγάλες νευρώσεις, περιορίζοντας παράλληλα τα τμήματα της διατομής που δεν ήταν απαραίτητα για την ανάληψη των συγκεκριμένων φορτίων. Αυτή η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντικά πιο λεπτή κατασκευή, η οποία διατηρεί την απαιτούμενη αντοχή.

Μέσω αυτής της μεθόδου, η γέφυρα κατάφερε να γίνει πολύ μεγαλύτερη σε άνοιγμα, χωρίς να ακολουθήσει την προφανή λύση της προσθήκης ολοένα και περισσότερου υλικού. Ο σχεδιασμός αυτός αντιμετώπισε αποτελεσματικά το πρόβλημα του υπερβολικού βάρους, το οποίο αποτελεί συχνά τροχοπέδη στην κατασκευή γεφυρών με τόσο μεγάλα ανοίγματα.

Σημαντική μείωση υλικών και κόστους

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για το έργο καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του νέου σχεδιασμού. Το πλάτος της τοξωτής κατασκευής περιορίστηκε από περίπου 23 σε 13 μέτρα, μια αξιοσημείωτη μείωση που συνέβαλε στην ελάφρυνση του συνολικού βάρους. Παράλληλα, η ποσότητα σκυροδέματος που απαιτήθηκε για την κατασκευή μειώθηκε σημαντικά.

Συγκεκριμένα, από περίπου 40.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος που θα απαιτούνταν με συμβατικές μεθόδους, χρησιμοποιήθηκαν 28.000 κυβικά μέτρα. Αυτή η μείωση μεταφράζεται σε περίπου 22% λιγότερο σκυρόδεμα ανά μέτρο σε σχέση με αντίστοιχες κατασκευές της τάξης των 400 μέτρων, αναδεικνύοντας την αποδοτικότητα και την καινοτομία του έργου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta