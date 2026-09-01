Απολιθωμένα δόντια καρχαριών στην αιγυπτιακή έρημο αποκαλύπτουν αρχαίο θαλάσσιο οικοσύστημα

Μια σημαντική ανακάλυψη πραγματοποίησαν παλαιοντολόγοι στην έρημο της Αιγύπτου, φέρνοντας στο φως μια πλούσια συλλογή απολιθωμένων δοντιών καρχαρία. Τα ευρήματα αυτά παρέχουν νέα στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακμάζοντος θαλάσσιου οικοσυστήματος στην περιοχή, σε μια εποχή που ο κόσμος διέφερε σημαντικά από τη σημερινή του μορφή. Οι καρχαρίες, ως είδος, κατοικούν τον πλανήτη εδώ και περίπου 450 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πριν ακόμα εμφανιστούν τα πρώτα δέντρα.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη στην αιγυπτιακή έρημο

Η ανακάλυψη των απολιθωμάτων έλαβε χώρα στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοδυτική έρημο της Αιγύπτου. Η συγκεκριμένη τοποθεσία απέχει περίπου 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, του Καΐρου. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Τάρεκ Γιασίν από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου, εντόπισε τα δόντια σε ένα γεωλογικό στρώμα που χρονολογείται στην Ύστερη Κρητιδική περίοδο.

Η Ύστερη Κρητιδική περίοδος εκτείνεται από 100,5 έως 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, μια εποχή κατά την οποία το τοπίο και η γεωγραφία της περιοχής ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτή η σημαντική εύρεση έρχεται να προστεθεί στις περιοδικές ανακαλύψεις απολιθωμάτων που υπενθυμίζουν τη μακροζωία και την προσαρμοστικότητα του είδους των καρχαριών στον πλανήτη μας.

Ποικιλία ειδών και νέα ευρήματα

Η συλλογή των απολιθωμένων δοντιών περιλαμβάνει συνολικά 14 δόντια, τα οποία ανήκουν σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά είδη καρχαριών που έχουν πλέον εξαφανιστεί. Από αυτά τα είδη, δύο δεν είχαν αναγνωριστεί ποτέ ξανά στο παρελθόν στην Αίγυπτο, προσφέροντας νέα δεδομένα για την παλαιοπανίδα της περιοχής.

Επιπλέον, ένα από τα εντοπισμένα είδη αποτελεί ενδεχομένως την πρώτη καταγεγραμμένη ένδειξη του συγκεκριμένου καρχαρία σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Ο Τάρεκ Γιασίν δήλωσε σχετικά με την ανακάλυψη ότι «Αυτό που κάνει την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι ότι μας δίνει μια εικόνα ενός πολύ πιο ποικιλόμορφου θαλάσσιου οικοσυστήματος από αυτό που γνωρίζαμε ότι υπήρχε σε αυτό το μέρος της Βόρειας Αφρικής».

Το προϊστορικό θαλάσσιο περιβάλλον της Αιγύπτου

Σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους, πριν από 250 έως 35 εκατομμύρια χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Αιγύπτου καλυπτόταν από έναν τεράστιο προϊστορικό ωκεανό. Η μεγάλη ποικιλία των ευρημάτων στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ υποδηλώνει ότι η περιοχή αυτή φιλοξενούσε μία πλήρη τροφική πυραμίδα, η οποία περιλάμβανε μικρά ψάρια στη βάση, μεσαίους θηρευτές και κορυφαίους θηρευτές.

Η περιοχή βρισκόταν στο εξωτερικό άκρο της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, ένα σημείο όπου τα νερά εμπλουτίζονταν συνεχώς με θρεπτικά συστατικά που αναδύονταν από τα βάθη του ωκεανού. Την ευφορία του περιβάλλοντος εκείνης της εποχής επιβεβαιώνει και η παρουσία φωσφορικών αλάτων στα τοπικά πετρώματα, τα οποία αποτελούν δείκτη πλούσιας βιολογικής δραστηριότητας.

Η διατήρηση των απολιθωμάτων και ο Μεγαλοδόντας

Τα δόντια των καρχαριών διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια, χάρη στη διαδικασία της ορυκτοποίησης που λαμβάνει χώρα μετά την ταφή τους στα ιζήματα. Αυτή η φυσική διαδικασία είναι κρίσιμη για τους παλαιοντολόγους, καθώς ο σκελετός του καρχαρία αποτελείται εξ ολοκλήρου από χόνδρο, ένα υλικό που αποσυντίθεται ταχύτατα στο θαλάσσιο περιβάλλον και σπάνια απολιθώνεται.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ιδιαιτερότητας αποτελεί ο Μεγαλοδόντας, ο γιγαντιαίος εξαφανισμένος καρχαρίας που εκτιμάται ότι έφτανε σε μήκος τα 20 μέτρα. Παρότι δεν έχει βρεθεί ποτέ πλήρης σκελετός του Μεγαλοδόντα, η ύπαρξή του είναι επιβεβαιωμένη χάρη στα απολιθωμένα δόντια του, τα οποία έχουν μέγεθος ανθρώπινης παλάμης και έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta