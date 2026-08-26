Ο αποκλεισμός του Σακελλαρίδη και η συνέχεια της Παπαμιχαήλ στο US Open

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ολοκλήρωσε την πορεία του στα προκριματικά του US Open, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο της διοργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ συνεχίζει την προσπάθειά της, καθώς ετοιμάζεται για τον 3ο και καθοριστικό γύρο των προκριματικών. Η Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του μεγάλου αυτού τουρνουά.

Η πορεία του Σακελλαρίδη στα προκριματικά

Ο 21χρονος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Σακελλαρίδης, δεν κατάφερε να προχωρήσει στον επόμενο γύρο των προκριματικών του US Open, καθώς ηττήθηκε στον 1ο προκριματικό γύρο. Αντιμετώπισε τον Αυστραλό Κρις Οκόνελ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη με ένταση. Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 6-3, 6-3 υπέρ του Αυστραλού αντιπάλου του, σηματοδοτώντας τον αποκλεισμό του Σακελλαρίδη από τη διοργάνωση.

Πριν από αυτή την αναμέτρηση, ο Σακελλαρίδης είχε επιδείξει μια αξιόλογη παρουσία σε ένα 125άρι τουρνουά που διεξήχθη στο Κεμπέκ. Ωστόσο, στην προσπάθειά του για πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του US Open, δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό. Στο πρώτο σετ του αγώνα του με τον Οκόνελ, ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ, με τον πίνακα να δείχνει 4-1 games. Ο Αυστραλός εκμεταλλεύτηκε αυτό το προβάδισμα και κατάφερε να κατακτήσει το σετ με 6-3.

Η εξέλιξη του αγώνα του Σακελλαρίδη

Στο δεύτερο σετ της αναμέτρησης, ο Κρις Οκόνελ ξεκίνησε και πάλι δυναμικά, πετυχαίνοντας ένα πρώιμο break. Παρόλα αυτά, ο Σακελλαρίδης αντέδρασε άμεσα και με αποφασιστικότητα, πραγματοποιώντας το καλύτερο διάστημα της απόδοσής του σε αυτό το παιχνίδι. Κατάφερε να κερδίσει τρία συνεχόμενα games, ανατρέποντας προσωρινά την κατάσταση και φτάνοντας το σκορ στο 3-1 υπέρ του, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Ωστόσο, η απάντηση του Αυστραλού τενίστα ήταν εξίσου δυναμική και αποφασιστική. Ο Οκόνελ κατάφερε να κερδίσει πέντε σερί games, ανακτώντας τον έλεγχο του αγώνα και διαμορφώνοντας το τελικό 6-3 στο δεύτερο σετ. Με αυτή τη νίκη, ο Κρις Οκόνελ εξασφάλισε την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο των προκριματικών του US Open, τερματίζοντας έτσι την πορεία του 21χρονου Έλληνα αθλητή στο τουρνουά.

Η συνέχεια για την Παπαμιχαήλ

Η προσοχή της ελληνικής τενιστικής κοινότητας στρέφεται πλέον στην Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία θα αγωνιστεί την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση. Η Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει την πρόκριση στον 3ο και καθοριστικό γύρο των προκριματικών του US Open, με στόχο την είσοδό της στο κυρίως ταμπλό. Η 33χρονη Παπαμιχαήλ, η οποία βρίσκεται στο Νο.188 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει μια έμπειρη αντίπαλο σε αυτή την προσπάθεια.

Στον αγώνα της, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ θα βρεθεί απέναντι στην 34χρονη Εκατερίνε Γκοργκότζε από τη Γεωργία. Η Γεωργιανή τενίστρια καταλαμβάνει την 161η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, γεγονός που υποδηλώνει μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να είναι ο δεύτερος στο πρόγραμμα του Court 15 και αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 19:30 ώρα Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθειά της.

Το διακύβευμα του 3ου γύρου

Ο αγώνας της Δέσποινας Παπαμιχαήλ είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον 3ο γύρο των προκριματικών. Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για μία από τις πολυπόθητες θέσεις στο κυρίως ταμπλό του US Open, ενός από τα τέσσερα κορυφαία Grand Slam τουρνουά της παγκόσμιας σκηνής του τένις. Η είσοδος στο κυρίως ταμπλό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για κάθε αθλητή.

Η αντίπαλος της νικήτριας του αγώνα μεταξύ Παπαμιχαήλ και Γκοργκότζε στον 3ο γύρο θα προκύψει από μια άλλη ενδιαφέρουσα συνάντηση. Συγκεκριμένα, θα αναμετρηθούν δύο Τσέχες τενίστριες: η Ντομίνικα Σάλκοβα, η οποία βρίσκεται στο Νο.118 της παγκόσμιας κατάταξης, και η Γκαμπριέλα Κνούτσον, που καταλαμβάνει την 184η θέση. Αυτή η αναμέτρηση θα καθορίσει ποια από τις δύο θα διεκδικήσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό απέναντι στην Ελληνίδα ή τη Γεωργιανή τενίστρια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta