«Μίνι εγκέφαλοι» από ανθρώπινα κύτταρα έζησαν 5 χρόνια και φαίνεται να γερνούν όπως ο πραγματικός εγκέφαλος

Ερευνητές κατάφεραν να διατηρήσουν ανθρώπινους «μίνι εγκεφάλους» ζωντανούς για σχεδόν έξι χρόνια, καταγράφοντας ανάπτυξη και αλλαγές που θυμίζουν τον πραγματικό εγκέφαλο. Η σημαντική αυτή εξέλιξη προέρχεται από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Broad Institute στη Μασαχουσέτη, οι οποίοι μελέτησαν την πορεία αυτών των εγκεφαλικών οργανοειδών στο εργαστήριο.

Πρωτοφανής διάρκεια ζωής στο εργαστήριο

Οι επιστήμονες πέτυχαν να διατηρήσουν ανθρώπινα εγκεφαλικά οργανοειδή, γνωστά και ως «μίνι εγκέφαλοι», ζωντανά στο εργαστήριο για μια περίοδο που αγγίζει τα έξι χρόνια. Αυτό το επίτευγμα αποτελεί τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα για τέτοιου είδους οργανοειδή, ξεπερνώντας σημαντικά το προηγούμενο ρεκόρ των 694 ημερών.

Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν ότι ορισμένα από τα οργανοειδή που δημιουργήθηκαν έχουν πλέον φτάσει τα επτά χρόνια ζωής. Πέρα από την εντυπωσιακή διάρκεια, η μελέτη ανέδειξε ότι οι μικροσκοπικοί αυτοί σχηματισμοί συνέχισαν να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν, παρουσιάζοντας αλλαγές που παραπέμπουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Τι είναι τα εγκεφαλικά οργανοειδή

Τα εγκεφαλικά οργανοειδή αποτελούν μικροσκοπικές, τρισδιάστατες ομάδες κυττάρων, οι οποίες καλλιεργούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται ως μοντέλα για τη μελέτη πραγματικών οργάνων, προσφέροντας ένα απλοποιημένο σύστημα για την κατανόηση πολύπλοκων βιολογικών διεργασιών.

Στην περίπτωση των εγκεφαλικών οργανοειδών, πρόκειται για μικροσκοπικές «μπάλες» νευρικού ιστού. Αυτοί οι σχηματισμοί έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται, να δημιουργούν συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων τους και να μεταδίδουν ηλεκτρικά σήματα. Μέχρι πρότινος, τέτοια οργανοειδή διατηρούνταν συνήθως για μερικές εβδομάδες ή το πολύ για λίγους μήνες, όμως η νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μπορούν να επιβιώσουν για χρόνια και να συνεχίσουν να μεταβάλλονται.

Παρατηρήσεις στην ανάπτυξη και ωρίμανση

Για να παρακολουθήσουν τις μεταβολές που συνέβαιναν με την πάροδο του χρόνου, οι ερευνητές προχώρησαν σε λεπτομερή εξέταση διαφόρων παραμέτρων. Συγκεκριμένα, μελέτησαν την έκφραση των γονιδίων, τις χημικές τροποποιήσεις του γονιδιώματος, καθώς και τη δομή των κυττάρων που αποτελούν τους «μίνι εγκεφάλους».

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, παρατηρήθηκε η εμφάνιση και η ωρίμανση νευρώνων, καθώς και η δημιουργία γλοιακών κυττάρων. Τα γλοιακά κύτταρα είναι γνωστό ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία και τη μόνωση των νευρώνων. Επιπλέον, οι νευρώνες δημιούργησαν σταθερές συνδέσεις μεταξύ τους και παρουσίασαν χαρακτηριστικά μοτίβα ηλεκτρικής δραστηριότητας, τα οποία διατηρήθηκαν για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η έκπληξη των επιστημόνων για την εξέλιξη

Το γεγονός ότι όλες αυτές οι περίπλοκες διεργασίες συνέβησαν σε έναν απλοποιημένο εργαστηριακό ιστό προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες. Οι «μίνι εγκέφαλοι» αναπτύχθηκαν χωρίς την παρουσία ενός πλήρους σώματος και χωρίς τα υπόλοιπα συστήματα με τα οποία αλληλεπιδρά ένας φυσιολογικός εγκέφαλος στο ανθρώπινο σώμα.

Η Paola Arlotta, η οποία είναι επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζαμε πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει η ανάπτυξη και η ωρίμανση του ανθρώπινου εγκεφαλικού ιστού έξω από το φυσιολογικό περιβάλλον του εγκεφάλου».

Πειράματα μεταφοράς νευρώνων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πειράματα που διεξήχθησαν αφορούσε τη μεταφορά νευρώνων από παλαιότερα οργανοειδή σε νεότερα. Οι ερευνητές πήραν κύτταρα από ώριμους «μίνι εγκεφάλους» και τα τοποθέτησαν σε νεότερα οργανοειδή, δημιουργώντας ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Παρά το νέο περιβάλλον στο οποίο μεταφέρθηκαν, τα κύτταρα συνέχισαν να αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο, σαν να βρίσκονταν ακόμη στο αρχικό, μεγαλύτερο σε ηλικία οργανοειδές. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει την εγγενή ικανότητα των κυττάρων να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από το περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta