Ανασφάλεια στην Κυψέλη: Ρωγμές σε κτίρια από τις εργασίες του μετρό

Η ζωή τουλάχιστον δέκα οικογενειών στην Κυψέλη έχει ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη, εξαιτίας των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζουν με την αβεβαιότητα και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς εμφανίζονται ρηγματώσεις και καθιζήσεις, χωρίς να έχουν λάβει επίσημες απαντήσεις για τις ζημιές που προκάλεσε ο μετροπόντικας.

Η αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης

Οι ιδιοκτήτες των πληγέντων ακινήτων αναφέρουν πως ακόμα και σήμερα βρίσκουν στα σπίτια τους νέες ρηγματώσεις ή βλέπουν τις ήδη υπάρχουσες να μεγαλώνουν. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας και ομηρίας, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν.

«Κανένας δεν έχει έρθει να ελέγξει με μηχανήματα, δεν ξέρουμε εάν έχει υποστεί κλίση το κτήριο, είμαστε σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας», τονίζουν οι κάτοικοι. Το πρόβλημα με τις ρηγματώσεις και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες της Κυψέλης έχει εμφανιστεί ήδη από τις αρχές του έτους, προκαλώντας οργή στο τόξο από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευελπίδων.

Η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων

Μετά την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την παροχή επίσημων απαντήσεων σχετικά με την καταγραφή των ζημιών, ο Δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα. Ο δήμαρχος συναντήθηκε με τους κατοίκους και πραγματοποίησε συνάντηση με την Αττικό Μετρό, ζητώντας στοιχεία για την κατάσταση των κτιρίων.

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε τη στήριξη του Δήμου προς τους κατοίκους. Είχε αιτηθεί την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το ημερολόγιο του έργου για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 και τις μελέτες αξιολόγησης ευστάθειας.

Τα πρώτα στοιχεία και η ρήτρα εμπιστευτικότητας

Μόλις χθες, 24 Αυγούστου 2026, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του Μετρό, η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», απέστειλε στο Δημαρχείο τα πρώτα στοιχεία που αφορούν 14 κτίρια της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την κατάσταση των κτιρίων πριν και μετά τις εργασίες, καθώς και τη μεθοδολογία με βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση των καθιζήσεων.

Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά, όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, εστάλησαν με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ θα διατεθούν στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι πληγέντες, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικά τους πορίσματα. Ο δήμαρχος Αθηναίων επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή της Αττικό Μετρό μαζί με ένα φλασάκι με δεδομένα, αλλά με όρους εμπιστευτικότητας.

Η εξέλιξη του έργου και η αντίδραση της εταιρείας

Το πρόβλημα με τις ρηγματώσεις και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες της Κυψέλης έχει εμφανιστεί ήδη από τις αρχές του έτους 2026. Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει να σκάβει στην περιοχή της Κυψέλης από την 8η Μαΐου 2026.

Στις 15 Ιουλίου 2026, η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» έσπευσε να ενημερώσει τον Εισαγγελέα για τη διακοπή του έργου, καθώς ο ίδιος είχε διατάξει τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας ύστερα από σωρεία καταγγελιών των κατοίκων. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι, αν και είχαν διαμαρτυρηθεί στην εταιρεία για τις ζημιές, τόσο η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία αρχικά έδειχναν αδιαφορία. Ακολούθως, απέστελλαν μηχανικούς για αυτοψία, οι οποίοι φέρονταν να κάνουν επιδερμικούς ελέγχους, ισχυριζόμενοι ότι οι ζημιές στα σπίτια προέκυπταν λόγω παλαιότητας.

Αιτήματα και επόμενα βήματα

Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ζητούν εγγυήσεις για λύση, πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις. Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι ο Δήμος θα διαβιβάσει το υλικό στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των πολυκατοικιών και να προχωρήσει η πλήρης αποκατάσταση.

Το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στην αυριανή, 26η Αυγούστου 2026, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» πρόκειται να καταθέσει την πλήρη μελέτη στα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά από πολύμηνη καθυστέρηση στην παροχή των στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader