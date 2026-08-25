Κινεζικό ρομπότ κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα

Το υπερ-ανθρωποειδές ρομπότ Tiangong της Κίνας κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα, ξεπερνώντας την επίδοση του Τζαμαϊκανού σπρίντερ Γιουσέιν Μπολτ. Το ρομπότ έτρεξε την απόσταση σε 8,86 δευτερόλεπτα στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ, που διεξάγονται στο Πεκίνο. Αυτή η νέα επίδοση σημειώθηκε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Τι πέτυχε το Tiangong Ultra

Το ρομπότ Tiangong Ultra, το οποίο αναπτύχθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ του Πεκίνου, πέτυχε τον νέο χρόνο στον ημιτελικό του τμήματος ρομπότ μεγάλου μεγέθους. Η επίδοση των 8,86 δευτερολέπτων μείωσε το προηγούμενο ρεκόρ των 9,39 δευτερολέπτων, το οποίο είχε σημειώσει το ίδιο ρομπότ στην έναρξη της διοργάνωσης.

Η ταχύτητα του ρομπότ και το ρεκόρ Μπολτ

Ο νέος χρόνος των 8,86 δευτερολέπτων είναι περισσότερο από επτά δέκατα του δευτερολέπτου γρηγορότερος από το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών σε άνθρωπο. Το ρεκόρ αυτό κατείχε ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος είχε καταγράψει χρόνο 9,58 δευτερολέπτων το 2009.

Ο Li Hui, ένας 26χρονος μηχανικός από την ομάδα πινγκ πονγκ του Πανεπιστημίου Fudan, δήλωσε ότι «το να διαβάζεις ότι ένα μηχανοκίνητο ρομπότ μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο είναι ένα πράγμα. Το να το βλέπεις να τρέχει δίπλα σου κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι εντελώς διαφορετικό. Συνειδητοποιείς πόσο εντυπωσιακό είναι».

Η εξέλιξη του Tiangong και άλλες επιδόσεις

Το Tiangong έχει δείξει μια εντυπωσιακή εξέλιξη στην απόδοσή του. Πέρυσι, στους εναρκτήριους αγώνες, κέρδισε τον αγώνα των 100 μέτρων με πολύ πιο αργό χρόνο, 21,50 δευτερολέπτων.

Λίγους μήνες πριν από αυτή τη νίκη, το ρομπότ είχε κερδίσει τον πρώτο ημιμαραθώνιο ανθρωποειδούς ρομπότ στον κόσμο, ο οποίος διεξήχθη επίσης στο Πεκίνο. Ο χρόνος του στον ημιμαραθώνιο ήταν 2 ώρες και 40 λεπτά, μια επίδοση που χαρακτηρίστηκε ως ερασιτεχνικού επιπέδου. Επιπλέον, το Tiangong Ultra κέρδισε και στον αγώνα του άλματος εις μήκος, με ένα άλμα 7,97 μέτρων.

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ

Η ταχεία βελτίωση των ρομπότ αποτελεί ένα από τα κύρια αξιοθέατα στη δεύτερη διοργάνωση των Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότερα από 2.000 ρομπότ, τα οποία προέρχονται από 666 διαφορετικές ομάδες. Οι αγώνες περιλαμβάνουν 51 αγωνίσματα, μεταξύ των οποίων διαγωνισμοί ποδοσφαίρου, χορού και βιομηχανικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των ημιτελικών, υπήρξαν και περιστατικά. Το ρομπότ Tiangong ολοκλήρωσε το σπριντ του και χτύπησε σε ένα παχύ στρώμα που είχε τοποθετηθεί πέρα από τη γραμμή τερματισμού για να σταματήσει τις μηχανές σπριντ. Μια μικρή φωτιά εμφανίστηκε στον κορμό του ρομπότ μετά την πρόσκρουση. Σε έναν άλλο ημιτελικό, ένα ρομπότ αποσυναρμολογήθηκε στη μέση του αγώνα.

Στρατηγική σημασία για την Κίνα

Η Κίνα έχει χαρακτηρίσει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως μια στρατηγικής σημασίας αναδυόμενη βιομηχανία. Οι εταιρείες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη χώρα επιδιώκουν να μετατρέψουν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τους κινητήρες και τους αισθητήρες σε πρακτικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπως η μεταποίηση, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki