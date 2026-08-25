Κυψέλη: Αγωνία για τις ζημιές σε κτήρια από τον μετροπόντικα

Κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, καθώς κτήρια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές και καθιζήσεις λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα, στο πλαίσιο των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό. Η ανησυχία παραμένει έντονη, με τους κατοίκους και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να απαιτούν άμεσα τη διενέργεια στατικών μελετών και πλήρη διαφάνεια.

Η ανησυχία των κατοίκων και οι απαιτήσεις τους

Οι κάτοικοι της Κυψέλης βρίσκονται σε καθεστώς παρατεταμένης ανησυχίας μετά τις ζημιές και τις καθιζήσεις που προκάλεσε ο μετροπόντικας. Αυτά τα προβλήματα συνδέονται με τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, επηρεάζοντας την καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Κατοίκων, οι κάτοικοι ζήτησαν την άμεση διενέργεια στατικών μελετών για τα πληγέντα κτήρια. Παράλληλα, απαίτησαν πλήρη διαφάνεια από την εταιρεία Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών και τις επιπτώσεις τους.

Παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε παρέμβαση στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στους κατοίκους. Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι η Αττικό Μετρό απέστειλε μόλις χθες στο Δημαρχείο τα πρώτα στοιχεία που αφορούν 14 κτήρια της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος ανέφερε: «Χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς μας απέστειλαν σήμερα, αλλά με όρους εμπιστευτικότητας, επιστολή της Αττικό Μετρό μαζί με ένα φλασάκι με δεδομένα». Η παράδοση αυτών των στοιχείων αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα δεδομένα που παραδόθηκαν και οι επόμενες κινήσεις

Ο Δήμος Αθηναίων είχε αιτηθεί από την εταιρεία την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το ημερολόγιο του έργου για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, καθώς και τις μελέτες αξιολόγησης ευστάθειας των κτηρίων. Τα στοιχεία που παραδόθηκαν αφορούν την κατάσταση των 14 κτηρίων τόσο πριν όσο και μετά τη διέλευση του μετροπόντικα, περιλαμβάνοντας και τη μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε.

Ο κ. Δούκας εξήγησε ότι τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται άμεσα σε εξειδικευμένους συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής κ. Καλιαμπάκος, προκειμένου να αξιολογηθούν. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην επιστημονική προσέγγιση και την παροχή έγκυρων συμπερασμάτων για την κατάσταση των κτηρίων.

Η θέση του δημάρχου και οι προσδοκίες

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε τη σημασία των παραδοθέντων στοιχείων, τονίζοντας ότι αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια. «Είναι μια πρώτη προσπάθεια να έχουν και οι κάτοικοι και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες μια εικόνα για δεκατέσσερα κτήρια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αναμένονται και τα υπόλοιπα στοιχεία για τα υπόλοιπα πληγέντα κτήρια της περιοχής.

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε τη θέση του Δήμου, δηλώνοντας εμφατικά: «Θέλω εδώ να πω ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Θέλουμε οι κάτοικοι να είναι απολύτως ασφαλείς, θέλουμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών». Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται η παρουσίαση της μελέτης που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η διάνοιξη της σήραγγας.

Καταγγελίες από την Πρωτοβουλία Κατοίκων

Από την πλευρά των κατοίκων, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης περιέγραψε σε δηλώσεις του στο Orange Press Agency μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζημιές επεκτείνονται και πλήττουν τα φέροντα στοιχεία των κτηρίων.

«Όλες οι ρηγματώσεις και οι ζημιές επεκτείνονται σε όλα τα κτίρια και χτυπάνε τα φέροντα στοιχεία πλέον των κτιρίων, δηλαδή τις κολώνες τους, τις σκάλες τους, τα κλιμακοστάσια», κατήγγειλε ο κ. Κουτρουλάρης. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία μελέτη στατικότητας σε κανένα κτήριο, παρά μόνο δεκάλεπτες αυτοψίες φωτογράφισης των ζημιών.

Με πληροφορίες από: Reader