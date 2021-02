Θα γίνει υποχρεωτική η διπλή μάσκα; Πόσο μας προστατεύει από τον κορονοϊό;

Φορώντας μια υφασμάτινη μάσκα πάνω από μια χειρουργική, η χρήση δηλαδή διπλής μάσκας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης στην Covid-19, όπως επίσης και η σωστή εφαρμογή της μάσκας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη των Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).



Οι ερευνητές, όπως μεταδίδει το CNBC, μελέτησαν την αποτελεσματικότητα διαφορετικών προσεγγίσεων σε ό,τι αφορά τη μάσκα σε μελέτες που έκαναν στο εργαστήριο. Όπως διαπίστωσαν, η χρήση μίας μάσκας, είτε χειρουργικής είτε υφασμάτινης, μπλόκαρε κάτι παραπάνω από το 40% των σταγονιδίων που προέρχονται από την αναπνοή ενός προσώπου χωρίς μάσκα.



Μια υφασμάτινη μάσκα πάνω από μια χειρουργική όμως μπλόκαρε το 80% περίπου των σωματιδίων από ένα ακάλυπτο πρόσωπο. Όταν και οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον φορούν δύο μάσκες, εμποδίζεται περισσότερο από 95% των σταγονιδίων.



Η μελέτη διαπίστωσε επίσης πως μια πιο «σφιχτή» εφαρμογή της μάσκας μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της. Ένας τρόπος για να βελτιωθεί η εφαρμογή είναι αν δέσουμε σφιχτά με κόμπους στα αφτιά τα κορδόνια της μάσκας και την προσαρμόσουμε ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κενά στα πλάγια.



Όταν και οι δύο άνθρωποι φορούν καλά και σφιχτά προσαρμοσμένες μάσκες στο πρόσωπο, το 96% των σταγονιδίων μπλοκάρεται. Όταν μόνο ο ένας φορά σφιχτά τη μάσκα, κάτι παραπάνω από το 60% των σταγονιδίων εμποδίζεται.



Τα συμπεράσματα της έρευνας «υπογραμμίζουν τη σημασία της σωστής χρήσης της μάσκας και της επιβεβαίωσης ότι εφαρμόζει σωστά και σφιχτά πάνω στη μύτη και στο στόμα», δήλωσε η επικεφαλής του CDC, Dr. Rochelle Walensky.

In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks, a new @CDCMMWR finds. #WearAMask that fits tightly to your face to stop the spread of #COVID19. More: https://t.co/gi3OLBCnWi. pic.twitter.com/Jt55LUECER