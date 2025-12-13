Χριστούγεννα στην Αθήνα: Εκθέσεις, πάρτι και μουσεία που ξεχωρίζουν

Οι γιορτές έχουν έναν παράξενο τρόπο να μας χαρίζουν λίγο περισσότερο χρόνο. Λίγο περισσότερη διάθεση να βγούμε από τη ρουτίνα, να δούμε την πόλη αλλιώς, να στρέψουμε το βλέμμα μας σε όσα αφήσαμε πίσω μέσα στη χρονιά. Και κάπου εκεί, τα μουσεία της Αθήνας μοιάζουν να λάμπουν περισσότερο από ποτέ.

Με αφορμή τα Χριστούγεννα και την αλλαγή του χρόνου, οι χώροι τέχνης γεμίζουν με εκθέσεις-υπερπαραγωγές, ξεναγήσεις που δίνουν νόημα στο έργο, δωρεάν ημέρες εισόδου, αλλά και πιο απρόσμενες εμπειρίες: πάρτι, προβολές, κρασί και ατμόσφαιρα που θυμίζει σπίτι. Συγκεντρώσαμε όσα ξεχωρίζουν αυτές τις ημέρες και αξίζουν πραγματικά μια στάση.

- Μουσείο Άλεξ Μυλωνά

Η πρώτη μεγάλη έκθεση της Niki de Saint Phalle στην Ελλάδα

Στο αθηναϊκό παράρτημα του MOMus, στο Θησείο, φιλοξενείται για πρώτη φορά στη χώρα μια εκτενής παρουσίαση της Niki de Saint Phalle. Η εμβληματική avant-garde καλλιτέχνιδα της δεκαετίας του ’60, που κατέκτησε τη διεθνή σκηνή σε ένα βαθιά ανδροκρατούμενο τοπίο, παρουσιάζεται μέσα από έργα που αφηγούνται τη διαδρομή της από το τραύμα και την οργή έως τη φεμινιστική απελευθέρωση.

Από τα εκρηκτικά Tirs – έργα που δημιουργούσε πυροβολώντας σακούλες με χρώμα – έως τις πληθωρικές και εμβληματικές Nanas, η έκθεση «Niki de Saint Phalle: Από τις σκοποβολές στην ελευθερία», σε επιμέλεια Θούλης Μισιρλόγλου, πλαισιώνεται από οργανωμένες ξεναγήσεις που βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει το βάθος του έργου της.

- Μουσείο Γουλανδρή

Υπογραφές που προκαλούν ρίγη

Στο Παγκράτι, το Μουσείο Γουλανδρή παρουσιάζει μια νέα αφηγηματική διαδρομή στη μοντέρνα τέχνη του 19ου και 20ού αιώνα, βασισμένη σε μια κορυφαία ιδιωτική συλλογή από την Ελβετία. Από τον Monet και το φως του, μέχρι τον πουαντιλισμό του Georges Seurat (για πρώτη φορά στην Ελλάδα), την εμμονή στην κίνηση του Degas, αλλά και τον φωβισμό, τον κυβισμό, τον σουρεαλισμό και την αφαίρεση.

Η έκθεση «Από τον Monet στον Warhol», σε επιμέλεια Μαρίας Κουτσομάλλη-Moreau και Marina Ferretti Bocquillon, περιλαμβάνει 89 έργα και συνοδεύεται από διαδραστικές ξεναγήσεις που καθιστούν την εμπειρία προσβάσιμη και ουσιαστική για το ευρύ κοινό.

- ΕΜΣΤ & CineFIX



Προβολές με κοινωνικό αποτύπωμα

Στο πλαίσιο της έκθεσης «Γιατί να κοιτάμε τα ζώα; Δικαιοσύνη για τα μη ανθρώπινα όντα», το ΕΜΣΤ φιλοξενεί στο CineFIX μια σειρά προβολών με αντισπισιστικό χαρακτήρα. Στις 11 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας, και στις 14 Δεκεμβρίου με την προβολή της ταινίας EO (2022) του Jerzy Skolimowski – βραβευμένης στις Κάννες – που αφηγείται ποιητικά τη ζωή ενός γαϊδουριού στην Ευρώπη.

Στις 18 Δεκεμβρίου, το CineFIX τιμά το βουβό σινεμά, σε μια βραδιά με ζεστό κρασί και ατμόσφαιρα που κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

- Εθνική Πινακοθήκη



Μέσα από το βλέμμα του Παναγιώτη Τέτση

Μια επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη τις γιορτές λειτουργεί σχεδόν καθαρτικά. Ιδιαίτερα τώρα που συνεχίζεται, μετά από παράταση, το μεγάλο αφιέρωμα στον Παναγιώτη Τέτση. Περισσότερα από 160 έργα αναδεικνύουν την εμμονή του καλλιτέχνη στο φως και τη διαύγεια του μεσογειακού τοπίου.

Η έκθεση «Παναγιώτης Τέτσης: Η εμμονή του βλέμματος» συνοδεύεται από ξεναγήσεις στις 10 και 17 Δεκεμβρίου και στις 7 Ιανουαρίου, υπό την καθοδήγηση της επιμελήτριας Έφης Αγαθονίκου.

- Μουσείο Μαρία Κάλλας



Γιορτές με πάρτι και κρασί

Το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας διατηρεί έντονα τον εξωστρεφή χαρακτήρα του και μέσα στις γιορτές. Στις 12 Δεκεμβρίου επιστρέφει το street party στην οδό Πετράκη, με μειωμένο εισιτήριο για τη μόνιμη έκθεση και κρασιά από τη Remake Wines στο καφέ του μουσείου.

- Μουσείο Μπενάκη



Ημέρα ελεύθερης εισόδου

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, το Μουσείο Μπενάκη ανοίγει δωρεάν τις πόρτες του στο κοινό, από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις και δράσεις, ανάμεσά τους και χορευτική περφόρμανς από τον Αντώνη Φωνιαδάκη.

- Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης



Το Μέγαρο Σταθάτου σαν σπίτι

Χωρίς περιοδική έκθεση αυτή την περίοδο, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προτείνει μια διαφορετική εμπειρία. Το Μέγαρο Σταθάτου έχει μεταμορφωθεί σε έναν ζεστό, οικείο χώρο με elegant γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στις 15 Δεκεμβρίου, το μουσείο υποδέχεται το κοινό γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι με κυκλαδίτικα εδέσματα, με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πίττα, που θα μιλήσει για γαστρονομικές παραδόσεις και χριστουγεννιάτικα έθιμα των Κυκλάδων.

Αν αυτές τις γιορτές μείνεις στην πόλη, τα μουσεία δεν είναι απλώς μια πολιτιστική έξοδος. Είναι μια ευκαιρία να κλείσεις τη χρονιά με εικόνες, σκέψεις και εμπειρίες που μένουν