Μεγάλης κλίμακας εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης αναμένονται στο Ηρώδειο, το οποίο θα παραμείνει κλειστό για τρία χρόνια, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η τελευταία παράσταση και η αρχή της αναγέννησης

Με την εκδήλωση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, «Soundtracks», στις 16 Οκτωβρίου 2025, το Ηρώδειο ολοκλήρωσε τις παραστάσεις του πριν από το αναγκαίο κλείσιμο για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Η εν λόγω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη λόγω της φθοράς που έχει υποστεί το μνημείο με το πέρασμα του χρόνου.

Ο ρόλος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εκπόνηση διεπιστημονικών μελετών για την προστασία και ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου Αττικού. Οι μελέτες αυτές θα συνδράμουν στην ολική αναστήλωση του μνημείου, με παράλληλη αναβάθμιση των υποδομών για την καλύτερη ενσωμάτωσή του στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Δηλώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε τη σημασία του Ηρωδείου για την Αθήνα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναβάθμιση του μνημείου στο πλαίσιο των διεθνών αρχών προστασίας. «Το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού αποτελεί μείζον πολιτιστικό αγαθό για την πόλη των Αθηνών, μεγάλης ιστορικής σημασίας και με αξία υπερτοπικής εμβέλειας», δήλωσε.

Προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν αφαίρεση ασύμβατων νεότερων υλικών, στερεώσεις και συγκολλήσεις λίθων, και αντικαταστάσεις φθαρμένων στοιχείων. Οι στόχοι είναι η ανάκτηση τοίχων και δομικών στοιχείων, η αναστήλωση του θόλου και του κλιμακοστασίου, καθώς και η ανακατασκευή του λογείου και του περιμετρικού τοίχου του.

Αναβάθμιση και προστασία του μνημείου

Οι μελέτες θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια προστασία του Ηρωδείου, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα και την αναγνωσιμότητά του, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η βιοδιάβρωση και η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η στατική επάρκεια των αποκατεστημένων τμημάτων θα ελεγχθεί, με στόχο την προσαρμογή τους στις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις.

Βελτίωση υποδομών και ασφάλειας

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει και τον επανασχεδιασμό των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, την πυροπροστασία και το σύστημα αποχέτευσης. Σημαντική είναι επίσης η αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων, η οποία συνδέεται άμεσα με την προστασία του μνημείου από φυσικές φθορές.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια, με το μνημείο να επανέρχεται ενισχυμένο και έτοιμο να φιλοξενήσει κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αθήνας.