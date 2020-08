Κολιμπρί που καυγαδίζουν και μία κουκουβάγια που λαγοκοιμάται, καμουφλαρισμένη στον φλοιό ενός δέντρου είναι ανάμεσα στις φωτογραφίες που βραβεύθηκαν στον διαγωνισμό 2020 Bird Photography of the Year (BPOTY). Οι φωτογραφίες που βραβεύθηκαν επελέγησαν από περισσότερες των 15.000 που υπέβαλαν φωτογράφοι των πτερωτών γειτόνων μας σε όλον τον κόσμο.



Ο φετινός διαγωνισμός BPOTY ήταν ο πέμπτος ετήσιος διαγωνισμός που διοργάνωσε η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Birds on the Brink. Η οργάνωση «γεννήθηκε από ένα πάθος για την άγρια ζωή και ιδιαιτέρως για τα πουλιά, αλλά επίσης και από μια αίσθηση απόγνωσης: μια απάντηση στην κατά τα φαινόμενα ασταμάτητη διαδικασία εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο και τη σταθερή πορεία της βιοπικοιλότητας προς την εξαφάνιση. Στον πυρήνα της όμως υπάρχει μια αναγνώριση ότι όλα δεν έχουν ακόμα χαθεί και ότι αν αρκετοί φροντίσουν με ικανό πάθος τον κόσμο στον οποίο ζούμε, έχουμε μια πιθανότητα να αντιστρέψουμε τον κατήφορο. Ξέρουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να κινήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου και να τον εκπαιδεύσουμε σε αυτά τα θέματα, και εδώ είναι που οι εντυπωσιακές φωτογραφίες μπορούν να συμβάλουν στο να αιχμαλωτίσουμε τη φαντασία και να ενισχύσουμε την έγνοια και τη συμπάθεια» υπογραμμίζεται στον ιστότοπο της Bird on the Brink.



Στον σύνδεσμο https://www.birdpoty.co.uk/bpoty-2020-winners παρουσιάζονται όλα τα βραβεία του BPOTY 2020.