Γιατί το 1983 μαζεύτηκαν 70.000 άνθρωποι στην πλαζ της Βουλιαγμένης

Το καλοκαίρι του 1983, 70 χιλιάδες άτομα (κάποιοι μιλούν μάλιστα για 100.000!), με αρχηγό... τον Λουκιανό Κηλαηδόνη μαζεύτηκαν στην πλαζ του ΕΟΤ. Ήταν εκείνος που τους κάλεσε, για να κάνουν ένα τεράστιο πάρτι με τους καλύτερους μουσικούς της εποχής.

...όσοι πηγαίνουν στη Βουλιαγμένη,

λέει ένας νόμος παλιός,

νύχτα με φεγγάρι κι είναι λίγο φτιαγμένοι,

πάντα τη βρίσκουν αλλιώς...

Το κοινό δεν δίστασε να βουτήξει στο νερό, με μαγιό ή με τα ρούχα της δουλειάς, για να κολυμπήσει και να φτάσει στα πόδια των μουσικών!

Συμμετείχαν: Σαββόπουλος, Κηλαηδόνης, Νταλάρας, Βαγγέλης Γερμανός, Αφροδίτη Μάνου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Λία Βίσση , Μαντώ. Στα όργανα οι Three and the Koukos Band, η Νέλη Σεμιτέκολο, η Μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου και η Big Band του Λουκιανού!

Σε μια εποχή που ο όρος beach party δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, αυτό το πάρτυ κατάφερε να δημιουργήσει το αδιαχώρητο σε όλη την παραλιακή λεωφόρο, από τη Βουλιαγμένη μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού. Όχι άδικα, το Πάρτυ στη Βουλιαγμένη θεωρήθηκε το ελληνικό Woodstock! Δείτε το ντοκιμαντέρ για να πάρετε μια καλή ιδέα...

e-radio