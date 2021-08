Τα συστατικά που κάθε γυναίκα πρέπει να συμπεριλάβει στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της

Όποιον δερματολόγο κι αν ρωτήσετε, αν θέλετε η επιδερμίδα σας να είναι σταθερά λαμπερή, καθαρή και πλούσια το μόνο που θα σας πει είναι ότι πρέπει να

Eντάξτε στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης του προσώπου σας τρία συγκεκριμένα προϊόντα και θα δείτε την επιδερμίδα σας να είναι σταθερά λαμπερή, καθαρή μόνο με 3 προϊόντα .Τη ρετινόλη, τη Βιταμίνη Α και το αντιηλιακό σας για την προστασία σας κατά του ήλιου.

Ρετινόλη

Η ρετινόλη (μία από τις κύριες μορφές βιταμίνης Α) έχει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να μεταμορφώνει το δέρμα. Όπως δήλωσε στο goodhousekeeping.com ο Dan Isaacs, Διευθυντής Έρευνας στο Medik 8 «Η ρετινόλη δεν αναδύει μόνο το δέρμα, βελτιώνει επίσης την παραγωγή κολλαγόνου για την καταπολέμηση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, μειώνει τα βακτήρια που προκαλούν βλάβες και εμποδίζει το σχηματισμό περίσσειας μελανίνης για μια πιο φωτεινή πιο, ομοιόμορφη χροιά». Επειδή έχει τη φήμη ότι προκαλεί ερεθισμό και ευαισθησία, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το προϊόν ρετινόλης μία φορά την εβδομάδα και στη συνέχεια αυξήστε τη χρήση της σταδιακά.

Βιταμίνη C

Ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C δρα εξουδετερώνοντας τη γήρανση των μορίων ελεύθερων ριζών στο δέρμα, τα οποία προκαλούνται από έκθεση στο ηλιακό φως, σωματίδια ρύπανσης και ακόμη και το στρες. Χρησιμοποιείται, συνήθως, για να βοηθήσει στην απομάκρυνση των ανώμαλων κηλίδων του δέρματος και να φωτίσει σημεία κατά της μελάγχρωσης, αλλά τα οφέλη της δεν είναι μόνο αυτά. Από την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου, η οποία κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο γεμάτο και πιο ελαστικό, έως τη μείωση της φλεγμονής του δέρματος, εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ βιταμίνη C στο παρελθόν τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσετε!

Δείκτης προστασίας κατά του ήλιου

Με αντιηλιακά που αισθάνονται ελαφριά και εξαιρετικά άνετα στην εφαρμογή, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην ενσωματώσετε την καθημερινή τους χρήση στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας. «Η μη προστατευμένη έκθεση σε ακτίνες UVA μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση του δέρματος και ρυτίδες (φωτογήρανση), και καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ οι ακτίνες UVB καίνε συνήθως τα επιφανειακά στρώματα του δέρματος», ανέφερε στο goodhousekeeping.com ο δερματολόγος Δρ. Anjali Mahto.

