Η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Realnews είναι πλέον διαθέσιμη για τους αναγνώστες μέσω της πλατφόρμας www.pressreader.com. Αυτή η νέα δυνατότητα προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης, επιτρέποντας την πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφημερίδας από διάφορες συσκευές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν σήμερα κιόλας την πλατφόρμα για να διαβάσουν τις ειδήσεις και τα άρθρα της Realnews.

Η Realnews προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες

Η εφημερίδα Realnews, η οποία φέρει τον χαρακτηρισμό «η αληθινή εφημερίδα», προχωρά στην πλήρη ενσωμάτωση της ψηφιακής της έκδοσης, καθιστώντας το περιεχόμενό της ευρέως προσβάσιμο ηλεκτρονικά. Η πρωτοβουλία αυτή απαντά στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων αναγνωστών για άμεση και ευέλικτη ενημέρωση, όπου κι αν βρίσκονται.

Η ψηφιακή μορφή της εφημερίδας διατηρεί το σύνολο του δημοσιογραφικού της έργου, μεταφέροντας την ολοκληρωμένη εμπειρία της έντυπης ανάγνωσης απευθείας στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώστες μπορούν να παρακολουθούν όλα τα θέματα και τις αναλύσεις της Realnews με την ίδια πληρότητα.

Η πλατφόρμα του PressReader ως πύλη ενημέρωσης

Η πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση της Realnews πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας www.pressreader.com. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ιστότοπο που φιλοξενεί πλήθος εκδόσεων, και πλέον περιλαμβάνει και την ελληνική εφημερίδα. Οι χρήστες καλούνται να επισκεφτούν τον συγκεκριμένο ιστότοπο για να ανακαλύψουν το περιεχόμενο της Realnews.

Η πλατφόρμα του PressReader λειτουργεί ως ένας κεντρικός κόμβος, όπου οι αναγνώστες μπορούν να εντοπίσουν και να διαβάσουν την ψηφιακή μορφή της εφημερίδας. Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι απλή και άμεση, επιτρέποντας την εύκολη και γρήγορη περιήγηση στις σελίδες της εφημερίδας, χωρίς χρονοτριβές.

Αδιάλειπτη ενημέρωση σε κινητό, tablet και υπολογιστή

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ψηφιακή διάθεση της Realnews είναι η απαράμιλλη ευελιξία ως προς τις συσκευές ανάγνωσης. Οι αναγνώστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαβάσουν την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού τους τηλεφώνου, εξασφαλίζοντας την ενημέρωση ακόμα και όταν βρίσκονται εν κινήσει ή μακριά από σταθερό σημείο.

Επιπρόσθετα, η ψηφιακή έκδοση είναι πλήρως συμβατή με tablet, προσφέροντας μια πιο άνετη και εκτενή εμπειρία ανάγνωσης χάρη στη μεγαλύτερη επιφάνεια της οθόνης. Τέλος, η πρόσβαση είναι εξίσου εφικτή και από τον προσωπικό υπολογιστή, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις πιθανές ανάγκες και προτιμήσεις των χρηστών για απρόσκοπτη ενημέρωση.

Πλήρης κάλυψη ειδήσεων με την εγκυρότητα του enikos.gr

Η ψηφιακή έκδοση της Realnews εξασφαλίζει στους αναγνώστες της ένα ευρύ φάσμα ειδήσεων, καλύπτοντας με λεπτομέρεια και πληρότητα θέματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα γεγονότα και τις εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από μία ενιαία πηγή.

Η αξιοπιστία και η ποιότητα του δημοσιογραφικού περιεχομένου αποτελούν βασική προτεραιότητα, καθώς όλες οι ειδήσεις φέρουν την εγκυρότητα του enikos.gr. Αυτή η στενή σύνδεση με ένα αναγνωρισμένο ειδησεογραφικό portal ενισχύει την εμπιστοσύνη των αναγνωστών στο δημοσιογραφικό έργο που παρουσιάζεται στην ψηφιακή έκδοση της Realnews, διασφαλίζοντας την ορθή και αντικειμενική ενημέρωση.

Επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση

Η Realnews, μέσω της ψηφιακής της παρουσίας και λειτουργίας, διαθέτει επίσημη πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, ένα επίσημο μητρώο που καταγράφει και αναγνωρίζει τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα.

Ο αριθμός πιστοποίησης που έχει αποδοθεί στη Realnews στο πλαίσιο του Μητρώου Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου είναι ο Μ.Η.Τ. 242097. Αυτή η επίσημη καταχώριση και ο συγκεκριμένος αριθμός υπογραμμίζουν την αναγνώριση της εφημερίδας ως νόμιμου και αξιόπιστου μέσου ενημέρωσης στο ελληνικό τοπίο των ΜΜΕ, τόσο στην παραδοσιακή έντυπη όσο και στην καινοτόμο ηλεκτρονική της μορφή.

Με πληροφορίες από: Enikos