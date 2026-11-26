Μια δυνατή μάχη για την τηλεθέαση δόθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί διεκδίκησαν το ενδιαφέρον του κοινού τόσο στην πρωινή όσο και στην prime time ζώνη. Τα αναλυτικά νούμερα που προέκυψαν από αυτή την αναμέτρηση ανέδειξαν τους σταθμούς και τις εκπομπές που επικράτησαν, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Ο Alpha κατάφερε να διατηρήσει τα πρωτεία, ενώ ο ΑΝΤ1 αναδείχθηκε δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις.

Η μάχη της τηλεθέασης την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στον τηλεοπτικό χώρο, με τους σταθμούς να δίνουν μια σκληρή μάχη για την προσέλκυση τηλεθεατών. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις επιδόσεις των προγραμμάτων τόσο κατά τις πρωινές ώρες όσο και στην ιδιαίτερα κρίσιμη ζώνη της prime time.

Οι μετρήσεις της τηλεθέασης παρακολούθησαν στενά τις προτιμήσεις του κοινού, αναδεικνύοντας τους νικητές σε δύο βασικές κατηγορίες: το γενικό σύνολο των τηλεθεατών και το δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη διαφημιστική αγορά. Οι αναλυτικοί πίνακες της ημέρας έδειξαν ποιες εκπομπές και ποιοι σταθμοί κατάφεραν να ξεχωρίσουν.

Ο Alpha στην κορυφή και ο ΑΝΤ1 στη δεύτερη θέση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις μετρήσεις της Nielsen, ο Alpha κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του στις τηλεπροτιμήσεις της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Ο σταθμός όχι μόνο κράτησε την κορυφή, αλλά φέρεται να αύξησε και την απόστασή του από τον ανταγωνισμό, ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά.

Αμέσως μετά τον Alpha, στη δεύτερη θέση της κατάταξης αναδείχθηκε ο ΑΝΤ1. Ο σταθμός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή της τηλεθέασης. Η επίδοση αυτή τον τοποθετεί ως έναν από τους βασικούς παίκτες στην καθημερινή μάχη για τα νούμερα.

Η τρίτη θέση και οι υπόλοιποι σταθμοί

Στην τρίτη θέση της τηλεθέασης για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε μια ισοπαλία μεταξύ δύο μεγάλων καναλιών. Συγκεκριμένα, το Mega και ο ΣΚΑΪ βρέθηκαν «συγκάτοικοι» στην τρίτη θέση, καταγράφοντας παρόμοιες επιδόσεις και μοιράζοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους σταθμούς, καταγράφηκαν απώλειες σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα για το Star και το Open. Αντίστοιχες μειώσεις στην τηλεθέαση εμφάνισαν επίσης η ΕΡΤ3 και το ΜΑΚ TV. Αντίθετα, το ΕΡΤNews διατήρησε μια σταθερή πορεία, επιδεικνύοντας σταθερότητα στα νούμερά του.

Η αναδιανομή των μεριδίων τηλεθέασης

Η συνολική εικόνα της τηλεθέασης της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου επιβεβαίωσε την τάση της αναδιανομής των μεριδίων από την πίτα της τηλεθέασης. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, επηρεάζοντας κυρίως τρεις σταθμούς που διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού κοινού.

Ενώ ένας σταθμός φαίνεται να εξασφαλίζει τη «μερίδα του λέοντος», δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό, οι υπόλοιποι συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για τα εναπομείναντα μερίδια. Αυτή η δυναμική διαμορφώνει ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, όπου οι σταθμοί προσπαθούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους για να κερδίσουν την προτίμηση των τηλεθεατών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki