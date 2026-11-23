Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ίνα Ταράντου, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τον πρόσφατο καβγά που σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου σε διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής «10 Παντού» στο OPEN, ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη. Η κυρία Ταράντου εξέφρασε την ενόχλησή της για τα όσα έγιναν γνωστά, στηρίζοντας την Κατερίνα Παπακωστοπούλου και υπογραμμίζοντας ότι «καμία γυναίκα δεν βρίσκεται δίπλα σε έναν άντρα για να ομορφαίνει το τηλεοπτικό κάδρο». Η δήλωσή της αναδεικνύει προβλήματα που, όπως ανέφερε, πίστευε ότι ανήκουν πια στο παρελθόν όσον αφορά τον εργασιακό χώρο της τηλεόρασης.

Η αντίδραση της Ίνας Ταράντου και η στήριξη στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Η Ίνα Ταράντου, με ανάρτησή της στο Facebook, έκανε λόγο για την ενόχλησή της σχετικά με τον μεγάλο καβγά που έλαβε χώρα στο κανάλι OPEN. Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μέσα από τα γραφόμενά της, θέλησε να στηρίξει την συνάδελφό της, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, τονίζοντας τη σημασία της ισότιμης παρουσίας των γυναικών στον τηλεοπτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, η κυρία Ταράντου δήλωσε κατηγορηματικά: «Γιατί καμία γυναίκα δεν βρίσκεται δίπλα σε έναν άντρα για να ομορφαίνει το τηλεοπτικό κάδρο». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στα όσα συνέβησαν μεταξύ της Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του Νίκου Στραβελάκη, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας δημοσιογράφου.

Προσωπικές εμπειρίες από την αρχή της καριέρας της

Η Ίνα Ταράντου αναφέρθηκε στις δικές της εμπειρίες από την αρχή της δημοσιογραφικής της πορείας, όταν ήταν πολύ μικρή. Όπως περιέγραψε, η τύχη, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά της, την οδήγησαν από την ηλικία των 23 ετών μπροστά στις κάμερες, στα δελτία ειδήσεων. Πολύ γρήγορα βρέθηκε να αποτελεί επιλογή για «συμπαρουσίαση» εκπομπών, δίπλα σε σημαντικούς δημοσιογράφους της εποχής, ανθρώπους με μεγάλη διαδρομή και ισχυρή παρουσία στον χώρο των Μέσων.

Ωστόσο, η κυρία Ταράντου θυμάται πολύ καλά τι σήμαινε αυτή η «συμπαρουσίαση» στην πράξη. Περιέγραψε την κατάσταση όπου βρισκόταν δίπλα σε έναν καταξιωμένο άντρα δημοσιογράφο, ο οποίος τη διέκοπτε διαρκώς. Επιπλέον, υποβάθμιζε τον λόγο της και έδειχνε ενόχληση κάθε φορά που εκείνη μιλούσε, υπενθυμίζοντάς της ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος ήταν δικός του.

Η νοοτροπία της «γλάστρας» και οι ριζωμένες αντιλήψεις

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ έκανε λόγο για την αντίληψη που επικρατούσε, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα συνάδελφος ήταν εκεί για να συμπληρώνει την εικόνα. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ήταν, λίγο πολύ, «η γλάστρα δίπλα του». Αυτή η συμπεριφορά, όπως εξήγησε, αποτελούσε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη για τη θέση της γυναίκας στον επαγγελματικό χώρο.

Η κυρία Ταράντου τόνισε ότι αυτή η νοοτροπία υπήρχε ακόμα και σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε την πρόοδο, την ελευθερία της έκφρασης και την ισότητα. Παρά το γεγονός ότι τέτοιες συμπεριφορές ήταν συνηθισμένες τότε, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σήμαινε ποτέ πως ήταν σωστές ή αποδεκτές.

Η απογοήτευση για την επανεμφάνιση παλαιών συμπεριφορών

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που η Ίνα Ταράντου βίωσε αυτές τις καταστάσεις, και η ίδια θεωρούσε ότι πολλά είχαν αλλάξει στον τηλεοπτικό χώρο. Γι’ αυτό και, όπως δήλωσε, «κάπως σφίχτηκε το στομάχι μου όταν είδα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε δύο συναδέλφους στο OPEN».

Η δημοσιογράφος εξέφρασε την απογοήτευσή της, καθώς τα γεγονότα αυτά της θύμισαν συμπεριφορές που πίστευε ότι ανήκουν πια οριστικά στο παρελθόν. Φαίνεται, ωστόσο, ότι για κάποιους, ορισμένες νοοτροπίες επιμένουν, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί.

Αξία και ισότητα στον επαγγελματικό χώρο

Η Ίνα Ταράντου υπογράμμισε ότι κανένας επαγγελματικός τίτλος, καμία εμπειρία και καμία τηλεοπτική ισχύς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την απαξίωση ενός ανθρώπου απέναντι στον άλλον. Η δήλωσή της αυτή αποτελεί μια ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της ισότητας και του σεβασμού στον εργασιακό χώρο.

Η ίδια θα ήθελε να πιστεύει ότι όλα όσα βίωσαν οι γυναίκες που ξεκίνησαν τότε στον χώρο ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Ευχήθηκε οι επόμενες γενιές να μην χρειαστεί να δώσουν τις ίδιες μάχες και να αποδείξουν ξανά και ξανά ότι αξίζουν να βρίσκονται εκεί όπου βρίσκονται, καθώς κάθε γυναίκα βρίσκεται σε μια θέση επειδή έχει την ίδια αξία και την ίδια επαγγελματική επάρκεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis