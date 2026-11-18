Μια νέα συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα, με την προσωρινή εμπορική ονομασία GRIX, βρίσκεται στα σκαριά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και Κυριακού. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την εξασφάλιση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων από τον όμιλο Αλαφούζου, γεγονός που οδήγησε σε ανασύνταξη και επανασχεδιασμό για τους συνεργαζόμενους παρόχους.

Το νέο εγχείρημα αφορά στην ANTENNA TV, τη Motor Oil και την Alter Ego Media, οι οποίες ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν κοινό συνδρομητικό φορέα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας που θα προσφέρει πλούσιο περιεχόμενο στο ελληνικό κοινό.

Η ανάγκη για ανασύνταξη

Οι σύμμαχοι κάτω από την ομπρέλα του ΑΝΤ1+, δηλαδή το σχήμα της Percapita – Strawstream σε συνεργασία με την Magenta TV, συνεχίζουν τη λειτουργία τους, αλλά χωρίς τις μεγάλες αθλητικές συναντήσεις που πλέον έχουν εξασφαλιστεί από τον όμιλο Αλαφούζου. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε την ανάγκη για έναν καλύτερο σχεδιασμό και ανασύνταξη της κοινής πλατφόρμας ενόψει της επόμενης σεζόν.

Η απώλεια των αθλητικών δικαιωμάτων οδήγησε στην απόφαση για τη δημιουργία του GRIX, με στόχο την ενίσχυση του περιεχομένου σε άλλες κατηγορίες και την προσέλκυση συνδρομητών μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Το χρονοδιάγραμμα και οι εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προσωρινή εμπορική ονομασία του νέου συνδρομητικού φορέα είναι GRIX. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι η ANTENNA TV, η Motor Oil και η Alter Ego Media. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί ο φάκελος με τις σχετικές αιτήσεις για την έκδοση της κοινής άδειας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Ο στόχος είναι η κοινή μετάδοση και η ενοποίηση του χαρτοφυλακίου των συνδρομητών να ξεκινήσει μέσα στο 2027. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στον χώρο των ελληνικών συνδρομητικών υπηρεσιών.

Πλούσιο περιεχόμενο με διεθνείς συνεργασίες

Το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας θα περιλαμβάνει νέες και παλιές σειρές, οι οποίες θα ενισχυθούν οικονομικά από τον ΕΚΚΟΜΕΔ. Η Magenta TV, ως μέρος του ευρύτερου σχήματος, διαθέτει ήδη αποκλειστική συνεργασία με την Paramount, προσφέροντας σειρές και ταινίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, η Magenta TV έχει συνάψει συνεργασία με τα BBC Studios, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του 2027. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα προσφερθεί για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό η υπηρεσία BBC Player. Το πακέτο Magenta TV Megastream περιλαμβάνει επίσης τα Magenta TV Cinema, το Magenta TV Full, καθώς και τις δημοφιλείς πλατφόρμες Disney+ και Netflix.

Οι κινήσεις των άλλων παικτών

Στο μεταξύ, και άλλοι πάροχοι συνεχίζουν τις δικές τους στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση του περιεχομένου τους. Η Nova διατηρεί την αποκλειστική συνεργασία της με την NBCUniversal Global TV Distribution, εξασφαλίζοντας δικαιώματα Α’ προβολής για την Ελλάδα. Παράλληλα, έχει συνάψει συμφωνία με τη Sony, η οποία της παρέχει τα αντίστοιχα δικαιώματα για τη θέαση ταινιών και σειρών της Sony Pictures σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από την πλευρά της, η συνδρομητική πλατφόρμα της Vodafone συνεχίζει τη συνεργασία της με το Disney+ και το HBO Max. Η προσφορά της περιλαμβάνει σειρές, κινηματογραφικές ταινίες και παραγωγές από τους ομίλους Warner Bro, Discovery και Viaplay, με την τελευταία να φέρνει γνωστές σκανδιναβικές παραγωγές στο ελληνικό κοινό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr