«Ντέρτι»: Οι παγίδες στήνονται και τα μυστικά απειλούν να αποκαλυφθούν

Η καθηλωτική ιστορία του «Ντέρτι» συνεχίζεται να ξεδιπλώνεται στην οθόνη, προβάλλοντας από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30. Η σειρά αφηγείται μια ιστορία για ανθρώπους που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδουν και προδίδονται, παλεύοντας να βρουν τη δική τους φωνή.

Επικίνδυνα μυστικά και παγίδες

Στον κόσμο του «Ντέρτι», τα πάθη συγκρούονται και τα μυστικά μετατρέπονται σε επικίνδυνα όπλα. Μια καλοστημένη παγίδα περιμένει το θήραμά της, ενώ ένα χέρι από το παρελθόν απειλεί να βγάλει τις μάσκες. Παράλληλα, ο διώκτης κινδυνεύει να πιαστεί στα δίχτυα εκείνου που κυνηγά.

Ο Αλέκος και η Ξένια παγιδεύουν τη Στέλλα, ενώ ο Άρης οδηγείται σε μια επικίνδυνη αναμέτρηση. Ο Πασχάλης σκαλίζει την αλήθεια για τον θάνατο του Κωστή, και ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης βλέπει τις φιλίες του να καταρρέουν, ο Χρήστος και η Φανή κάνουν ένα βήμα πιο κοντά, και η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Εντάσεις και νέες αποκαλύψεις

Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα αντιλαμβάνεται ότι ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Η εύθραυστη σχέση της με τη μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς ο Αλέκος και η Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της.

Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο. Ο Χρήστος αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, ενώ η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του. Ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Ο γάμος και οι δοκιμασίες

Λίγο πριν από τον γάμο του Δήμου και της Καίτης, οι σχέσεις δοκιμάζονται από μυστικά που απειλούν να βγουν στην επιφάνεια. Ο Λευτέρης καταρρέει από τις ενοχές του για τη Ρένα και τον καβγά με τον Σπύρο, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο χωρίς να πληγωθεί περισσότερο ο Μιχάλης.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος και η Καίτη έρχονται πιο κοντά μέσα από μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για τη μητέρα του. Η επιστροφή του Μίλτου φέρνει συγκίνηση, αλλά και παλιές εντάσεις στην οικογένεια. Ο Αλέκος και η Ξένια στήνουν μια παγίδα για να εξακριβώσουν αν μπορούν να εμπιστευτούν τη Στέλλα. Εκείνη, πιστεύοντας ότι ανακαλύπτει ένα νέο ίχνος, ενημερώνει τον Άρη, χωρίς να γνωρίζει πως κάθε κίνησή της παρακολουθείται. Μέσα στην γιορτινή ατμόσφαιρα, ο Μίλτος αναγνωρίζει στον Παύλο ένα πρόσωπο από το σκοτεινό παρελθόν του. Ο γάμος του Δήμου και της Καίτης ενώνει για λίγο όλους τους ήρωες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr