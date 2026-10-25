Αντριάνα Παρασκευοπούλου: Η πιο δύσκολη στιγμή στον αέρα και η αγάπη για τη δημοσιογραφία

Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου, η «σιδηρά κυρία της ενημέρωσης της ΕΡΤ», παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Νικολαΐδου για την εκπομπή «For You» στον ΑΝΤ1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην πολυετή πορεία της στον χώρο της δημοσιογραφίας, στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στην πιο προσωπική και δύσκολη στιγμή που κλήθηκε να διαχειριστεί ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Η δημοσιογράφος εξομολογήθηκε ένα περιστατικό που την άφησε με ένα «κενό στο μυαλό» της, αποκαλύπτοντας την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τον επαγγελματισμό.

Η πιο δύσκολη στιγμή στον αέρα

Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου περιέγραψε τη στιγμή που δέχθηκε ένα τηλεφώνημα το οποίο την «πάγωσε», μόλις τρία λεπτά πριν βγει στον αέρα για το δελτίο ειδήσεων. Το τηλεφώνημα την ενημέρωνε ότι ο γιος της είχε ένα ατύχημα, γεγονός που της προκάλεσε σοκ.

Όπως δήλωσε η ίδια, δεν θυμάται καν τον τρόπο με τον οποίο βγήκε στον αέρα, πού βρισκόταν ή τι έλεγε εκείνη τη στιγμή. Έχει ένα απόλυτο κενό στο μυαλό της από εκείνη την εκπομπή. Η δημοσιογράφος τόνισε τη διπλή της ιδιότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι και μάνα και μάνα – φίλη».

Η πορεία στη δημοσιογραφία και ο «έρωτας» για την ενημέρωση

Μιλώντας για τη δημοσιογραφία, η Αντριάνα Παρασκευοπούλου την χαρακτήρισε ως «έναν έρωτα που θέλει φροντίδα, σεβασμό και μεγάλη αίσθηση της ευθύνης». Περιέγραψε τον εαυτό της ως «ειδησάκια», δηλώνοντας πως ακόμα και αν βρισκόταν σε ένα έρημο νησί, θα έβρισκε τρόπο για να ενημερωθεί.

Εκτός από τα δελτία ειδήσεων, η μεγάλη της αγάπη είναι τα ντοκιμαντέρ, στα οποία αφιερώνει μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντός της.

Η σχέση της με την ΕΡΤ και τα νούμερα τηλεθέασης

Η δημοσιογράφος εξέφρασε την αγάπη και τον σεβασμό της για την ΕΡΤ, την οποία θεωρεί τη «γη που φύτεψε» τα όνειρά της, νιώθοντας «παιδί της ΕΡΤ». Παρατήρησε ότι διαχρονικά η ΕΡΤ «παραδοσιακά γίνεται σάκος του μποξ».

Σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης, η Αντριάνα Παρασκευοπούλου παραδέχτηκε ότι την ενδιαφέρουν, καθώς κάνει μια δουλειά για να την παρακολουθεί ο κόσμος. Ωστόσο, επισήμανε τη διαφορά της ΕΡΤ, λέγοντας ότι στον δημόσιο φορέα «δεν εγκλωβιζόμαστε σε αυτά».

Συνεργασίες και αξιοκρατία

Σε ερώτηση για το αν θα παρουσίαζε δελτίο ειδήσεων ως δίδυμο, η Αντριάνα Παρασκευοπούλου απάντησε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τον οποίο χαρακτήρισε ως «σταθερή αξία». Τόνισε επίσης τη σημασία της αξιοκρατίας, την οποία θεωρεί αρχή για την οποία πρέπει κανείς να πολεμά και να υπερασπίζεται κάθε μέρα.

Η ίδια δήλωσε πως είναι δύσκολο να δίνει μάχη καθημερινά και να επιβεβαιώνει την παρουσία της. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει νιώσει ποτέ «diva της ενημέρωσης», καθώς απλά κάνει τη δουλειά της με συνέπεια και αφοσίωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki