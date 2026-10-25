Η Σία Κοσιώνη μιλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον νέο της ρόλο στο θέατρο

Η Σία Κοσιώνη παραχώρησε πρόσφατα δηλώσεις, δίνοντας λεπτομέρειες για δύο σημαντικά κεφάλαια της φετινής της χρονιάς. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Τα καμώματα», αλλά και στο νέο της επαγγελματικό βήμα στον ΑΝΤ1, όπου έχει αναλάβει τον ρόλο της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, συνεργαζόμενη με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η επιστροφή στο θέατρο και ο νέος ρόλος της

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στο «For You» και στη Νάσια Μανένετη, όπου αποκάλυψε περισσότερα για τη φετινή της εμφάνιση στη θεατρική σκηνή. Όπως εξήγησε, φέτος δεν θα υποδύεται τον εαυτό της, όπως συνέβη την προηγούμενη χρονιά, αλλά θα αναλάβει έναν κανονικό ρόλο, κάτι που αποτελεί μια νέα πρόκληση για εκείνη.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος θα ενσαρκώσει μία «πάμπλουτη ψωνάρα», έναν χαρακτήρα που επιθυμεί να «αγοράσει τους πάντες και τα πάντα» και μάλιστα με «τσαμπουκά». Η ίδια παραδέχτηκε ότι, πέρα από την αποστήθιση των κειμένων, το δύσκολο κομμάτι είναι και ο τρόπος που παίζει κανείς τον ρόλο. Για αυτόν τον λόγο, ζήτησε για άλλη μία χρονιά την επιείκεια του κοινού, τονίζοντας πως η προσπάθεια γίνεται για καλό σκοπό.

Η συνεργασία με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1

Αναφορικά με το νέο της επαγγελματικό βήμα στον ΑΝΤ1, όπου έχει αναλάβει τον ρόλο της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Σία Κοσιώνη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Χαρακτήρισε τον έμπειρο δημοσιογράφο ως «κύριο με Κ κεφαλαίο», υπογραμμίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του.

Η συνεργασία τους, όπως δήλωσε, είναι «άψογη και φαίνεται», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όσο περνάει ο καιρός, θα αποδίδει ακόμα περισσότερο». Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν ένα κλίμα αρμονίας και επαγγελματισμού ανάμεσα στους δύο δημοσιογράφους, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, είναι εμφανές και στο τηλεοπτικό κοινό.

Ο νέος ρόλος της σχολιάστριας και η διαφορετική γοητεία

Η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε και στον ίδιο τον νέο της ρόλο ως σχολιάστριας, περιγράφοντάς τον ως «καινούργιο» και με «διαφορετική γοητεία». Δήλωσε ότι αντιμετωπίζει αυτή την προσπάθεια με σεβασμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες που φέρει.

Επιπλέον, τόνισε ότι στον συγκεκριμένο ρόλο μπορεί να εκφραστεί «πολύ ελεύθερα» σε σύγκριση με τη θέση μιας ancorwoman. Αυτή η ελευθερία έκφρασης φαίνεται να είναι ένα στοιχείο που εκτιμά ιδιαίτερα στη νέα της επαγγελματική πορεία, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στην παρουσία της στην τηλεόραση.

Προσωπικές στιγμές και η σχέση με την τηλεόραση

Σε μια πιο προσωπική νότα, η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε και μια λεπτομέρεια για τη σχέση του γιου της με την τηλεοπτική της παρουσία. Όπως αποκάλυψε, ο γιος της «ποτέ δεν την έβλεπε στην τηλεόραση», μια δήλωση που δείχνει ότι η επαγγελματική της ζωή διαχωρίζεται από την οικογενειακή της καθημερινότητα.

Παράλληλα, ο γιος της έχει έναν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της για τη θεατρική παράσταση, καθώς, όπως ανέφερε η ίδια, «κρατάει το σενάριο και το λέω εγώ». Αυτή η μικρή λεπτομέρεια δίνει μια εικόνα της οικογενειακής υποστήριξης και της συμμετοχής του παιδιού της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki