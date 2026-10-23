Πρωτιά τηλεθέασης για τον ΑΝΤ1 την Πέμπτη με «ερυθρόλευκη» ώθηση

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 διατήρησε την πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, βελτιώνοντας μάλιστα την επίδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην απευθείας μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας για το Europa League. Αυτή η πρωτιά σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που ο σταθμός βρίσκεται στην κορυφή, γεγονός που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, είχε να συμβεί πολύ καιρό.

Η πρωτιά του ΑΝΤ1 και η «ερυθρόλευκη» ώθηση

Ο ΑΝΤ1 κατάφερε να κρατηθεί στην πρώτη θέση των τηλεπροτιμήσεων την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Η επίδοση του σταθμού ήταν βελτιωμένη σε σύγκριση με την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Σπάρτα Πράγας. Ο αγώνας αυτός, στο πλαίσιο του Europa League, προσέλκυσε μεγάλο τηλεοπτικό κοινό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ποσοστών του καναλιού.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον ΑΝΤ1. Την προηγούμενη ημέρα, την Τετάρτη, ο σταθμός είχε μοιραστεί την πρώτη θέση με το Mega. Ωστόσο, η διαδοχική πρωτιά της Πέμπτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Nielsen, είχε να συμβεί πολύ καιρό για τον σταθμό, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτυχία της συγκεκριμένης ημέρας.

Οι επιδόσεις των υπόλοιπων καναλιών

Στον πίνακα της τηλεθέασης της Πέμπτης, το Mega απέσπασε το τρίτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα, καταγράφοντας κάποιες απώλειες στην επίδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Παρόλα αυτά, διατήρησε μια σημαντική παρουσία στο τηλεοπτικό τοπίο.

Αντίθετα, ο ΣΚΑΪ έκλεισε την ημέρα με κέρδη, παρουσιάζοντας ανοδική τάση στα ποσοστά του. Ο σταθμός έφτασε πολύ κοντά στο 12% στο κύριο μέρος του μεριδίου του, καθώς του έλειψε μόλις 0,1% για να επιτύχει αυτό το ποσοστό, δείχνοντας μια ενισχυμένη δυναμική.

Θετικό πρόσημο στη μεταβολή της δυναμικής του είχε και το STAR, το οποίο εμφάνισε βελτιωμένη εικόνα. Από την άλλη πλευρά, η ελάχιστη δυνατή υποχώρηση καταγράφηκε στο OPEN, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά του. Τέλος, η ΕΡΤ1 σημείωσε τηλεθέαση 3,3% για την ίδια ημέρα.

Νέες τηλεοπτικές παραγωγές και προετοιμασίες

Πέρα από τις μετρήσεις τηλεθέασης, υπήρξαν και άλλα νέα από το τηλεοπτικό πεδίο. Η ΕΡΤ3 έκανε πρεμιέρα με το πολιτιστικό μαγκαζίνο «#STArt». Η πρώτη εκπομπή του μαγκαζίνου μεταδόθηκε από την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου, προσφέροντας στους τηλεθεατές ένα ξεχωριστό πολιτιστικό περιεχόμενο και μια ματιά σε ένα από τα πιο εμβληματικά θέατρα του κόσμου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας μια μίνι σειρά με τίτλο «Bellou». Η σειρά αυτή θα επικεντρώνεται στη συναρπαστική ζωή της αρχοντορεμπέτισσας Σωτηρίας Μπέλλου. Το project αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς θα αναδείξει πτυχές από τη ζωή και την καριέρα μιας σημαντικής προσωπικότητας του ελληνικού τραγουδιού.

Απρόοπτο σε ζωντανή σύνδεση

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, όπου ένα τεράστιο κύμα «κατάπιε» μία ρεπόρτερ και μία εικονολήπτρια. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας αίσθηση και σχολιάστηκε ευρέως, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που ενίοτε αντιμετωπίζουν οι δημοσιογραφικές ομάδες κατά την κάλυψη γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki