Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στην εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των αδικοχαμένων αθλητών

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η οικογένεια του Αδαμάντιου Μαντή, του νεαρού πολίστα του ΝΟ Χίου που έχασε πρόωρα τη ζωή του το 2019. Η αιμοδοσία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου 2026, θα είναι αφιερωμένη όχι μόνο στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή, αλλά και σε δύο ακόμα νέες ψυχές που έφυγαν νωρίς: του Ιάσονα Πανταζή, αθλητή του Παλαιού Φαλήρου, και του Στάθη Λαλιά, αθλητή του ΠΑΟΚ.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πράξη ανθρωπιάς και μνήμης, με τον ΠΑΟΚ να δηλώνει ενεργά συμμέτοχος σε αυτήν την ευσυνείδητη προσπάθεια. Η δράση θα λάβει χώρα ταυτόχρονα σε δύο πόλεις, προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να συνεισφέρουν.

Η δεύτερη αιμοδοσία και οι διοργανωτές

Η επερχόμενη αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2026, αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά δράση στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή. Η πρώτη αιμοδοσία είχε λάβει χώρα στις 26 Ιανουαρίου 2026. Τη διοργάνωση της αιμοδοσίας στην Αθήνα έχει αναλάβει ο Σύλλογος Αιμοδοτών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ), στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Οι ώρες διεξαγωγής στην Αθήνα έχουν οριστεί από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:30 το μεσημέρι.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ, με δική του ξεχωριστή δράση στη Θεσσαλονίκη, θα ενισχύσει αυτήν την πρωτοβουλία, δείχνοντας την έμπρακτη στήριξή του. Η οικογένεια του Αδαμάντιου Μαντή έχει αφιερώσει αυτήν την αιμοδοσία, όπως και κάθε επόμενη, στη μνήμη των τριών αθλητών που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Στη μνήμη τριών νέων αθλητών

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη τριών νέων αθλητών της υδατοσφαίρισης, των οποίων η ζωή κόπηκε πρόωρα. Ο Αδαμάντιος Μαντής, ένας 21χρονος πολίστας του ΝΟ Χίου, σκοτώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2019. Η απώλειά του αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη αυτών των ετήσιων δράσεων.

Μαζί του τιμώνται ο Ιάσονας Πανταζής, επίσης 21 ετών, αθλητής του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2018 σε τροχαίο δυστύχημα. Τέλος, η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη και στον Στάθη Λαλιά, 25 ετών, αθλητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη μάχη με ανίατη ασθένεια το φετινό καλοκαίρι.

Η πρωτοβουλία της οικογένειας Μαντή

Η μητέρα του Αδαμάντιου Μαντή, Κατερίνα Τζιάλλα, προχώρησε σε σχετική δήλωση, εξηγώντας την αφετηρία και το σκεπτικό πίσω από την πρωτοβουλία. Όπως ανέφερε, από τον θάνατο του γιου της και μετά, η οικογένεια πραγματοποιούσε κάθε χρόνο μία δράση. Πέρσι, η κόρη της, Χριστίνα, η οποία είναι επίσης αθλήτρια της υδατοσφαίρισης, πρότεινε να γίνει κάτι που να σχετίζεται με το πόλο.

Αυτή η σκέψη οδήγησε στην προσέγγιση της ΚΟΕ και στη δημιουργία μιας τράπεζας αίματος. Η οικογένεια αποφάσισε να πραγματοποιεί την αιμοδοσία κάθε χρόνο την εβδομάδα που έφυγε από τη ζωή ο Αδαμάντιος. Επιπλέον, τόνισε την επιθυμία τους να τιμήσουν και τα άλλα δύο παιδιά που χάθηκαν, τονίζοντας ότι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να τους κρατήσουν ζωντανούς, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους. Κάθε αιμοδοσία, πλέον, θα είναι αφιερωμένη στον Ιάσονα και τον Στάθη. Η κυρία Τζιάλλα κάλεσε όλα τα σωματεία των υδάτινων αθλημάτων να στηρίξουν την προσπάθεια, περιγράφοντας τη διαδικασία ως απλή.

Το κάλεσμα του ΠΑΟΚ για συμμετοχή

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, απευθύνει θερμό κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει εμπράκτως αυτήν την αξιέπαινη προσπάθεια. Ο Σύλλογος καλεί τους φιλάθλους του, αλλά και κάθε άνθρωπο που μπορεί, να προσφέρει λίγο αίμα και να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών.

Ο ΠΑΟΚ, ως ένας Σύλλογος που έχει βιώσει κατ’ επανάληψη και με διαφορετικούς τρόπους την απώλεια ανθρώπων κάθε ηλικίας, αισθάνεται την ανάγκη να παροτρύνει το κοινό. Ειδικά το τρέχον έτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος τονίζει τη σημασία της προσφοράς, καλώντας τον κόσμο να χαρίσει μια σταγόνα ανθρωπιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta