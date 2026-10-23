Η ΕΡΤ3 κάνει πρεμιέρα με το πολιτιστικό μαγκαζίνο «#STArt» από τη Σκάλα του Μιλάνου

Το πολιτιστικό μαγκαζίνο «#STArt» με τη Λένα Αρώνη κάνει πρεμιέρα απόψε, στις 20:00, στην ΕΡΤ3. Η πρώτη εκπομπή φιλοξενείται στο παγκοσμίου φήμης Teatro alla Scala, το εμβληματικό λυρικό θέατρο του Μιλάνου. Εκεί, η δημοσιογράφος Λένα Αρώνη συναντά τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα βαρύτονο, Δημήτρη Πλατανιά.

Η πρεμιέρα του «#STArt» στην ΕΡΤ3

Η εκπομπή «#STArt», σε σκηνοθεσία του Μανώλη Παπανικήτα, ξεκινά το ταξίδι της απόψε, Παρασκευή, στις 20:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3. Η επιλογή του Teatro alla Scala για την πρεμιέρα υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα και το κύρος του πολιτιστικού μαγκαζίνο. Το ιστορικό λυρικό θέατρο του Μιλάνου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα όπερας παγκοσμίως.

Η Λένα Αρώνη, ως παρουσιάστρια της εκπομπής, αναλαμβάνει να φέρει στο φως σημαντικές προσωπικότητες και γεγονότα από τον χώρο του πολιτισμού. Η πρώτη της συνάντηση με τον Δημήτρη Πλατανιά αποτελεί ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα αυτή παραγωγή της ΕΡΤ3.

Η συνάντηση με τον Δημήτρη Πλατανιά

Στο πλαίσιο της πρώτης εκπομπής, η Λένα Αρώνη συνομιλεί με τον Δημήτρη Πλατανιά, έναν Έλληνα βαρύτονο που έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία. Ο Πλατανιάς θεωρείται ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας λυρικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλλιτεχνικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δημήτρης Πλατανιάς μοιράζεται πτυχές της προσωπικής του διαδρομής και της καλλιτεχνικής του πορείας. Αναφέρεται στην απόφασή του να ακολουθήσει τον δρόμο της όπερας, μια επιλογή που απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση και πειθαρχία. Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της απόλυτης πίστης στο προσωπικό ένστικτο για την επιτυχία σε αυτή την τέχνη.

Η διαδρομή του Έλληνα βαρύτονου

Ο Δημήτρης Πλατανιάς ξεκίνησε την πορεία του από την Καλαμάτα, για να φτάσει τελικά να εμφανίζεται στα σπουδαιότερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης. Η διαδρομή του αυτή αποτελεί παράδειγμα σκληρής δουλειάς και ταλέντου, που τον οδήγησε στην κορυφή του διεθνούς λυρικού στερεώματος.

Ο ίδιος περιγράφει τις εμπειρίες του από τις εμφανίσεις του σε κορυφαίες σκηνές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η περίφημη Σκάλα του Μιλάνου, η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και η Κρατική Όπερα του Μονάχου. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, διευρύνοντας το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Εμβληματικοί ρόλοι και διεθνής καταξίωση

Ο Δημήτρης Πλατανιάς έχει ερμηνεύσει πολλούς εμβληματικούς ρόλους που τον καθιέρωσαν διεθνώς ως έναν από τους κορυφαίους βαρύτονους. Οι επιλογές των ρόλων του και οι ερμηνείες του έχουν συμβάλει στην αναγνώρισή του από το κοινό και τους κριτικούς παγκοσμίως.

Η παρουσία του σε τόσο σημαντικές σκηνές και φεστιβάλ, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ερμηνεία απαιτητικών ρόλων, έχει ενισχύσει τη φήμη του και τον έχει καταστήσει έναν περιζήτητο καλλιτέχνη στον κόσμο της όπερας. Η συνέντευξη στην εκπομπή «#STArt» προσφέρει μια ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει καλύτερα τον σπουδαίο αυτόν καλλιτέχνη.

Άλλες εξελίξεις στον χώρο

Στο μεταξύ, στον χώρο των πολιτιστικών παραγωγών, βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας η μίνι σειρά «Bellou». Η σειρά αυτή θα αφορά τη συναρπαστική ζωή της αρχοντορεμπέτισσας Σωτηρίας Μπέλλου, φέρνοντας στο φως πτυχές από την πορεία της.

Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο, ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται ενώπιον δικαστηρίου. Η κλήση αυτή αφορά την αγωγή που έχει καταθέσει ο ίδιος κατά του BBC, έπειτα από εντολή δικαστή.

Με πληροφορίες από: Topontiki