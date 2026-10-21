Η τηλεθέαση της Τρίτης 20 Οκτωβρίου: Ο Alpha στην κορυφή, ανακατανομή της «πίτας»

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η εικόνα της τηλεθέασης παρουσίασε ανακατανομή των ποσοστών μεταξύ των καναλιών, με τον Alpha να καταγράφει ανοδική πορεία και να επικρατεί. Η «συγκατοίκηση» στην πρώτη θέση, όπως είχε παρατηρηθεί τη Δευτέρα, δεν είχε συνέχεια, καθώς οι επιδόσεις των σταθμών άλλαξαν άρδην μέσα σε μία ημέρα. Ο ΑΝΤ1 δεν διατήρησε τις ίδιες αντοχές, ενώ ΣΚΑΪ και Mega ενίσχυσαν τη θέση τους στην τηλεοπτική «πίτα».

Η επικράτηση του Alpha στην τηλεθέαση

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha άνοιξε «βηματισμό» την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, καταφέρνοντας να αναδειχθεί στην πρώτη θέση της τηλεθέασης. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, κατά την οποία η πρώτη θέση ήταν μοιρασμένη. Ο Alpha φαίνεται να προσέλκυσε μεγαλύτερο μέρος του τηλεοπτικού κοινού, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό.

Η ανοδική πορεία του Alpha συνέβαλε στην αναδιαμόρφωση του τηλεοπτικού τοπίου για την συγκεκριμένη ημέρα. Η στρατηγική του σταθμού απέδωσε καρπούς, καθώς κατάφερε να ξεχωρίσει και να αποκτήσει το προβάδισμα έναντι των υπολοίπων καναλιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Οι μεταβολές για ΑΝΤ1, ΣΚΑΪ και Mega

Στον αντίποδα της επιτυχίας του Alpha, ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 δεν κατάφερε να διατηρήσει την ίδια δυναμική που είχε επιδείξει τη Δευτέρα. Οι αντοχές του ΑΝΤ1 φάνηκε να μειώνονται, οδηγώντας σε πτωτική πορεία στα ποσοστά τηλεθέασης για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Η μεταβολή αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην συνολική κατανομή της τηλεοπτικής «πίτας».

Την ίδια στιγμή, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΣΚΑΪ και Mega παρουσίασαν ενισχυμένη παρουσία. Και τα δύο κανάλια ανέβασαν «στροφές», καταγράφοντας καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Η άνοδος αυτή συνέβαλε στην ανακατανομή του κοινού και στην αλλαγή των ισορροπιών στην τηλεθέαση της Τρίτης.

Πτωτική τάση για STAR, OPEN και ΕΡΤ

Πέρα από τις μεταβολές στα μεγάλα κανάλια, ο δείκτης της Nielsen κατέγραψε πτωτική τάση για αρκετούς άλλους σταθμούς. Συγκεκριμένα, το STAR και το OPEN είδαν τα ποσοστά τους να κινούνται πτωτικά την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Η μείωση αυτή υποδηλώνει απώλεια μέρους του τηλεοπτικού κοινού που επέλεξε άλλα κανάλια για την ψυχαγωγία ή την ενημέρωσή του.

Ανάλογη πτωτική πορεία παρατηρήθηκε και για ορισμένα κανάλια της ΕΡΤ. Ο δείκτης της Nielsen έδειξε μείωση στα ποσοστά τηλεθέασης για την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ3 και το ΕΡΤNews. Αυτή η πτώση αφορά συγκεκριμένα θεματικά κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, επηρεάζοντας τη συνολική τους εικόνα για την ημέρα.

Σταθερότητα σε ΕΡΤ1 και ΜΑΚ TV

Σε αντίθεση με τις μεταβολές που παρατηρήθηκαν σε άλλα κανάλια, ορισμένοι σταθμοί διατήρησαν σταθερή την τηλεθέασή τους. Συγκεκριμένα, η ΕΡΤ1, το κεντρικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, δεν παρουσίασε καμία αξιοσημείωτη μεταβολή στα ποσοστά της. Η σταθερότητα αυτή δείχνει ότι το κοινό της ΕΡΤ1 παρέμεινε πιστό, ανεπηρέαστο από τις γενικότερες ανακατανομές.

Παρομοίως, ο τηλεοπτικός σταθμός ΜΑΚ TV διατήρησε αμετάβλητη την τηλεθέασή του την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Η σταθερή πορεία αυτών των δύο καναλιών υπογραμμίζει ότι, παρά τις διακυμάνσεις στον ανταγωνισμό, κάποια τμήματα του τηλεοπτικού κοινού παραμένουν σταθερά στις επιλογές τους, ανεξαρτήτως των ημερήσιων μεταβολών.

Άλλες ειδήσεις από τον χώρο των media

Πέρα από τα στοιχεία τηλεθέασης, η επικαιρότητα στον χώρο των media περιλάμβανε και άλλα θέματα. Οι μέτοχοι της ΕΡΤ βρίσκονται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή αφορά την διοικητική δομή και λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Επίσης, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε στα συλλαλητήρια, δηλώνοντας: «Κάποιοι ονειρεύονται να γίνουμε Γαλλία, ψυχραιμία». Η δήλωση αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και αποτελεί μέρος του δημόσιου διαλόγου. Τέλος, το CNN μετέδωσε ένα μήνυμα με νοήματα από την Κριστιάν Αμανπούρ, το οποίο σχετίζεται με την αποχώρησή της από συγκεκριμένη θέση ή ρόλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki