Η Ράνια Τζίμα απάντησε στον Γιάννη Πρετεντέρη για τους διαδηλωτές στη Γαλλία

Κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του MEGA, αναπτύχθηκε ένας διάλογος ανάμεσα στους δημοσιογράφους Γιάννη Πρετεντέρη και Ράνια Τζίμα. Αφορμή στάθηκαν οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια που εκτυλίσσονται στη Γαλλία. Ένα σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη για τους εμπλεκόμενους στις ταραχές προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία εξέφρασε τη διαφωνία της με τον τρόπο αξιολόγησης των διαδηλωτών.

Ο σχολιασμός του Γιάννη Πρετεντέρη

Ειδικότερα, ενώ ο Παύλος Τσίμας σχολίαζε το ρεπορτάζ που αφορούσε τα γεγονότα στη Γαλλία, ο Γιάννης Πρετεντέρης παρενέβη στον διάλογο. Ο δημοσιογράφος θέλησε να κάνει τη δική του παρατήρηση σχετικά με τις εικόνες που προβάλλονταν από τα επεισόδια.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης περιέγραψε τους διαδηλωτές που συμμετείχαν στις ταραχές με συγκεκριμένο τρόπο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αυτοί δεν είναι οι αγορές. Αυτοί είναι κάτι ξυρισμένοι που τρώνε ξύλο και δίνουν ξύλο». Με αυτή τη δήλωση, διαχώρισε τους συμμετέχοντες στα επεισόδια από την ευρύτερη κοινωνική δυσφορία, υποστηρίζοντας ότι «Οι ταραχές είναι από αυτούς. Η κοινωνική δυσφορία είναι από άλλους λόγους».

Η άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα

Η τοποθέτηση του Γιάννη Πρετεντέρη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία δεν άφησε ασχολίαστη την παρατήρηση. Η δημοσιογράφος αντέκρουσε ευθέως το σχόλιο, τονίζοντας την ανάγκη να μην βασίζονται οι κρίσεις στην εξωτερική εμφάνιση των ατόμων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Η Ράνια Τζίμα εξέφρασε την απορία της για την αναφορά στην εμφάνιση των διαδηλωτών, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «Καλά, τι θα πει ξυρισμένοι; Από τα μαλλιά τους θα τους κρίνουμε;». Με αυτό τον τρόπο, υπογράμμισε την άποψή της ότι η εμφάνιση δεν αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση των αιτιών ή της φύσης των διαδηλώσεων.

Η σημασία των γεγονότων στη Γαλλία

Πέρα από την κριτική στην εμφάνιση, η Ράνια Τζίμα εστίασε στην ουσία των γεγονότων που διαδραματίζονται στη Γαλλία. Επεσήμανε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας ότι «Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πιο σημαντικό, πιο κρίσιμο».

Η δημοσιογράφος ανέφερε επίσης τους λόγους που καθιστούν τα γεγονότα αυτά ιδιαίτερα κρίσιμα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η κατάσταση είναι σημαντική «και γιατί έχουν εκλογές, και τι μεταβίβαση του φαινομένου μπορεί να γίνει». Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε τις ευρύτερες προεκτάσεις και τη δυναμική των διαδηλώσεων στο γαλλικό πολιτικό και κοινωνικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr