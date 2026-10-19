Η Κριστιάν Αμανπούρ αποχωρεί από το CNN μετά από 43 χρόνια

Η Κριστιάν Αμανπούρ, η κύρια παρουσιάστρια και στέλεχος του CNN, σχεδιάζει να αποχωρήσει από την εταιρεία τον επόμενο Ιούνιο, ολοκληρώνοντας μία πορεία που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του CNN, Μαρκ Τόμσον, να ενημερώνει τους υπαλλήλους του ειδησεογραφικού γραφείου μέσω επιστολής. Η αποχώρηση της 68χρονης δημοσιογράφου σηματοδοτεί το τέλος μίας μακράς και επιτυχημένης συνεργασίας με το διεθνές δίκτυο.

Η πορεία μιας εμβληματικής δημοσιογράφου

Η Κριστιάν Αμανπούρ έχει ταυτίσει την επαγγελματική της πορεία με το CNN, όπου εργάστηκε για 43 φανταστικά χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναδείχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της διεθνούς δημοσιογραφίας. Υπήρξε επί σειρά ετών ανταποκρίτρια στο εξωτερικό, καλύπτοντας σημαντικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο και μεταφέροντας τον παλμό των εξελίξεων.

Από το 2009, η Αμανπούρ παρουσιάζει μία βραδινή εκπομπή συνεντεύξεων στο CNN International, η οποία φέρει το όνομά της. Η εκπομπή αυτή της έδωσε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της κοινωνίας και του πολιτισμού, εδραιώνοντας περαιτέρω τη φήμη της ως μίας έγκριτης και ανεξάρτητης φωνής.

Οι δηλώσεις για την αποχώρηση

Ο Μαρκ Τόμσον, διευθύνων σύμβουλος του CNN, στην επιστολή του προς τους υπαλλήλους, ανέφερε ότι η Κριστιάν Αμανπούρ «σκέφτηκε προσεκτικά αυτή την απόφαση και την συζητάμε εδώ και μερικούς μήνες». Εξέφρασε τη λύπη του για την αποχώρησή της, αλλά δήλωσε ότι έχει καταλήξει να αποδέχεται πως «αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτήν, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά».

Από την πλευρά της, η ίδια η Κριστιάν Αμανπούρ δήλωσε ότι «έπειτα από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 φανταστικά χρόνια!». Πρόσθεσε επίσης ότι «ανυπομονεί για νέα ενδιαφέροντα εγχειρήματα στο μέλλον» και ότι πάντα θα υποστηρίζει το CNN, «διατηρώντας την παράδοσή του στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Να θυμάστε: να είστε πάντα ειλικρινείς, όχι ουδέτεροι».

Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης

Η αποχώρηση της Κριστιάν Αμανπούρ θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, η συχνότητα των εκπομπών της είχε περιοριστεί σε λίγες ημέρες την εβδομάδα. Στις αρχές του 2027, η ομώνυμη εκπομπή της στο CNN International θα μετατραπεί σε εβδομαδιαία, μειώνοντας περαιτέρω την παρουσία της στην οθόνη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το πρόγραμμα της Κριστιάν Αμανπούρ θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027. Η ίδια θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό του CNN μέχρι τον Ιούνιο του 2027, οπότε και θα αποχωρήσει οριστικά από το δίκτυο.

Το πλαίσιο των εταιρικών εξελίξεων

Η αποχώρηση της Κριστιάν Αμανπούρ έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Ντέιβιντ Έλισον, Paramount Skydance, εξαγόρασε την Warner Bros. Discovery. Η Warner Bros. Discovery αποτελεί τη μητρική εταιρεία του CNN, γεγονός που εντάσσει την εξέλιξη αυτή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εταιρικών αναδιαρθρώσεων και αλλαγών στον όμιλο.

Αυτή η σημαντική εταιρική κίνηση προηγήθηκε της απόφασης της δημοσιογράφου να εγκαταλείψει το δίκτυο, δημιουργώντας ένα νέο τοπίο για το μέλλον του CNN και της δημοσιογραφικής του κάλυψης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis