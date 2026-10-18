Αγωνία για τον Καρέτσα: Αμφίβολη η συμμετοχή του στα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Σερβία

Ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα προκαλεί ανησυχία τόσο στην Ντόρτμουντ όσο και στην Εθνική Ελλάδας. Η πιθανή απουσία του 18χρονου μεσοεπιθετικού για αρκετές εβδομάδες θέτει σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου με την Ολλανδία και τη Σερβία. Προς το παρόν, δεν υπάρχει οριστική διάγνωση, με τις νέες εξετάσεις να αναμένονται για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Ο τραυματισμός και η αρχική εικόνα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ουνιόν Βερολίνου. Η στιγμή του τραυματισμού σημειώθηκε μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει.

Κατά την επιστροφή της αποστολής της Ντόρτμουντ από το Βερολίνο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής χρησιμοποιούσε πατερίτσες, γεγονός που υποδηλώνει την σοβαρότητα της κατάστασης. Η γερμανική ομάδα αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων για να έχει μια σαφή εικόνα του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Καρέτσας.

Αμφιβολίες για την Εθνική Ελλάδας

Ο τραυματισμός του Καρέτσα επηρεάζει άμεσα και τα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τις επικείμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει προγραμματισμένες δύο σημαντικές αναμετρήσεις τον Νοέμβριο στο πλαίσιο του UEFA Nations League.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 του μήνα, θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του τον νεαρό διεθνή μεσοεπιθετικό σε αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια.

Η αναμονή στην Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ βρίσκεται σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ruhr Nachrichten», ο ποδοσφαιριστής κινδυνεύει να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή των πρωταθλημάτων, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου.

Αυτή η πιθανή απουσία δημιουργεί προβληματισμό στην ομάδα, καθώς ο Καρέτσας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των πλάνων της. Η ακριβής διάγνωση θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους.

Επόμενες κινήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις

Μέχρι τις 7 Νοεμβρίου, η Ντόρτμουντ έχει μπροστά της έξι επίσημες αναμετρήσεις. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται σημαντικά παιχνίδια που απαιτούν την πλήρη συγκέντρωση και δύναμη της ομάδας.

Στις 27 Οκτωβρίου, η Ντόρτμουντ θα αγωνιστεί στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Βέρντερ Βρέμης. Επιπλέον, στις 30 του μήνα, έχει προγραμματιστεί το ντέρμπι με την Μπάγερν στο Μόναχο, μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων. Η απουσία του Καρέτσα, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον γερμανικό σύλλογο σε αυτή την απαιτητική περίοδο.

Η αβεβαιότητα παραμένει

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις και τις πληροφορίες από τη «Ruhr Nachrichten» για πιθανή απουσία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, δεν υπάρχει προς το παρόν οριστική διάγνωση για τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Επίσης, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του νεαρού μεσοεπιθετικού στα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία και τη Σερβία, αν και θεωρείται δύσκολη, δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί πλήρως, εν αναμονή των ιατρικών εξετάσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko