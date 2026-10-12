Δημοσιογράφος σχολίασε δημοσίευμα εφημερίδας για την ηλικία ζευγαριού

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Κολοκυθάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο μία εφημερίδα επέλεξε να παρουσιάσει τον έρωτα μεταξύ του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου. Η κριτική του εστιάστηκε στην αναφορά των ηλικιών του ζευγαριού στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ένα γενικότερο ζήτημα της συγκεκριμένης έκδοσης με τις ηλικίες των προσώπων που αναφέρονται στα δημοσιεύματά της. Η ενόχληση του δημοσιογράφου έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN.

Η παρουσίαση του ειδυλλίου από εφημερίδα

Η αφορμή για τα σχόλια του Γιάννη Κολοκυθά δόθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής «Ώρα Ελλάδος», η οποία προβάλλεται στο κανάλι OPEN. Στο πλαίσιο της εκπομπής, οι δύο παρουσιαστές προχώρησαν στην καθιερωμένη διαδικασία της ανάγνωσης και του σχολιασμού των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων της ημέρας. Η συζήτηση απέκτησε μια ιδιαίτερη αιχμή και έναν πιο επικριτικό τόνο όταν η προσοχή τους στράφηκε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Espresso.

Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που φιγουράρουν στην πρώτη σελίδα της εν λόγω εφημερίδας, ξεχώριζε η είδηση που αφορούσε τον έρωτα του γνωστού ηθοποιού Πασχάλη Τσαρούχα με την πρώην βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο τίτλος της εφημερίδας, ο οποίος αποτέλεσε και το επίκεντρο της κριτικής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο επαναστατικός έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Ζευγάρι ο 60χρονος Τσαρούχας με την 38χρονη Νοτοπούλου, πρώην βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ».

Οι ενστάσεις του Γιάννη Κολοκυθά

Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης του νέου ειδυλλίου, με την άμεση αναφορά στις ηλικίες των δύο προσώπων, άφησε ιδιαίτερα δυσαρεστημένο τον δημοσιογράφο Γιάννη Κολοκυθά. Ο ίδιος, μέσα από τα σχόλιά του στον αέρα της εκπομπής, έκανε εμμέσως λόγο για αυτό που ονόμασε ηλικιακό ρατσισμό, υπογραμμίζοντας την υπερβολική, κατά την άποψή του, εστίαση της εφημερίδας στις ηλικίες των εμπλεκομένων.

Επεκτείνοντας την κριτική του, ο Γιάννης Κολοκυθάς σχολίασε με νόημα ότι «Η Espresso έχει θέμα με τις ηλικίες γενικώς, γιατί λέει τόσο καιρό 70χρονη τη Βίσση». Με αυτή τη δήλωση, ο δημοσιογράφος θέλησε να αναδείξει μια επαναλαμβανόμενη τακτική της συγκεκριμένης εφημερίδας να αναφέρει τις ηλικίες δημοσίων προσώπων, φέρνοντας ως παράδειγμα την επανειλημμένη αναφορά στην ηλικία της δημοφιλούς τραγουδίστριας Άννας Βίσση.

Η αποκάλυψη της σχέσης

Ο δημοσιογράφος, πέραν της κριτικής του για το πρωτοσέλιδο, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι επέλεξε να αποκαλύψει τη σχέση του στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η είδηση του έρωτα του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου δεν ήταν γνωστή σε πολλούς πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, διατηρώντας ένα πέπλο μυστικότητας.

Όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Κολοκυθάς, η δημοσιοποίηση της σχέσης τους συνέβη ένα Σάββατο. Πριν από αυτή την ημέρα, η σχέση τους παρέμενε άγνωστη στο ευρύ κοινό. Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε ξαφνικά, όταν οι δύο τους επέλεξαν να ανεβάσουν μία κοινή φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας έτσι δημόσια ότι είναι μαζί. Ο δημοσιογράφος εκτίμησε ότι, με βάση τα δεδομένα, μόνο οι πολύ στενοί τους φίλοι και συγγενείς γνώριζαν την εξέλιξη αυτή πριν από τη δημόσια ανακοίνωση.

Θετική στάση απέναντι στο ζευγάρι

Παρά την έντονη κριτική του προς τον τρόπο παρουσίασης της είδησης από την εφημερίδα, ο Γιάννης Κολοκυθάς εξέπρασε μια σαφώς θετική στάση απέναντι στο ίδιο το ζευγάρι, τον Πασχάλη Τσαρούχα και την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο δημοσιογράφος δήλωσε ότι δεν κατανοεί τον λόγο για τον οποίο δίνεται τόση έμφαση στην ηλικιακή διαφορά, υπογραμμίζοντας ότι το ζευγάρι είναι μια χαρά και φαίνεται να ταιριάζει.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κολοκυθάς συμπλήρωσε με φιλική διάθεση: «Άσε τα παιδιά, δεν καταλαβαίνω, μια χαρά, ωραίο ζευγάρι είναι». Με αυτή τη δήλωση, ο δημοσιογράφος θέλησε να τονίσει ότι η ουσία μιας σχέσης είναι η συμβατότητα και η ευτυχία των ατόμων, και όχι η αριθμητική διαφορά των ηλικιών τους, η οποία δεν θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναφοράς με αρνητική ή επικριτική χροιά σε ένα δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από: Reader