«Μπλε Ώρες»: Η Στέλλα πλησιάζει τον χαμένο γιο της, ενώ οι εξελίξεις τρέχουν

Οι εξελίξεις στις «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ είναι καταιγιστικές, με τη Στέλλα να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επανένωση με τον χαμένο της γιο. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς η ίδια πιστεύει πως έχει εντοπίσει το παιδί της, ενώ οι γύρω της προσπαθούν να την κρατήσουν ψύχραιμη μπροστά στις σημαντικές αποκαλύψεις που έρχονται.

Η αγωνία της Στέλλας για τον γιο της

Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) είναι πεπεισμένη ότι έχει βρει τον χαμένο της γιο. Αυτή η πεποίθηση προκαλεί έντονη συναισθηματική φόρτιση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να συγκρατήσει τις αντιδράσεις της μπροστά στον άνδρα που ενδέχεται να είναι το παιδί της. Ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) και η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) παρακολουθούν την κατάσταση με ανησυχία και της συνιστούν ψυχραιμία, προσπαθώντας να τη βοηθήσουν να διαχειριστεί την κρίσιμη αυτή στιγμή.

Οι εντάσεις στην σχέση Εύας και Άγγελου

Στο επόμενο επεισόδιο, η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) βιώνουν τον πόνο του χωρισμού τους. Ο Άγγελος αδυνατεί να αποδεχτεί την κατάσταση, πιστεύοντας ότι η Εύα τον βαρέθηκε και τον χώρισε. Από την πλευρά της, η Εύα ζει το δικό της δράμα, έχοντας θυσιάσει τον έρωτά της για εκείνον, ενώ έχει στο πλευρό της την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) και τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου).

Σε μια ακόμα συνάντηση, η Εύα επιβεβαιώνει στον Άγγελο ότι τον έχει ξεπεράσει. Του δηλώνει πως έκανε την έκτρωση γιατί δεν επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί μαζί του, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα βάρος στην ήδη τεταμένη σχέση τους.

Οι υποψίες της Όλγας και η αντίδραση του Δημήτρη

Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία, καθώς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης). Καλεί τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) και τον παρακαλεί να μεταβεί άμεσα στη μονάδα για να ενημερωθεί για την κατάσταση του Δημήτρη. Παράλληλα, η Όλγα εκφράζει στον Δημήτρη τις υποψίες της σχετικά με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) και τον πληροφορεί ότι έχει ήδη μοιραστεί τις σκέψεις της με τον αστυνόμο (Πασχάλης Τσαρούχας).

Ο Δημήτρης, ακούγοντας τις αποκαλύψεις της Όλγας, θορυβείται για τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο, παρά την ανησυχία του, υπερασπίζεται την Ολυμπία, δείχνοντας ότι παραμένει στο πλευρό της.

Επιχειρηματικές προτάσεις και κρυφά σχέδια στη Σκιάθο

Στη Σκιάθο, ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) αποφασίζουν να κάνουν μια ιδιαίτερη επιχειρηματική πρόταση στην Έρικα (Έλενα Σάββα), μια πρόταση που θεωρούν ότι δεν θα μπορέσει να αρνηθεί. Ωστόσο, αγνοούν ότι πίσω από την Έρικα κρύβεται η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου), η οποία παίζει το δικό της «βρόμικο παιχνίδι», υφαίνοντας ένα δίκτυο μηχανορραφιών.

Παρακολουθήσεις και μυστικά ραντεβού

Στο μεταξύ, ο Σταύρος αναθέτει στον Γιάννη (Πάνος Μπακανδρέας) την παρακολούθηση της Ολυμπίας (Έλενα Πιερίδου). Η Ολυμπία, εν αγνοία του Γιάννη, συναντιέται σε ένα κρυφό ραντεβού με τον Πέτρο, διατηρώντας ένα μυστικό που μπορεί να αποκαλυφθεί. Παράλληλα, ένα παράνομο ζευγάρι βρίσκεται σε κίνδυνο να αποκαλυφθεί, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ένταση στις εξελίξεις της σειράς.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr