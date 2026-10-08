Το The Voice επιστρέφει για 12η χρονιά στον ΣΚΑΪ με την Πάολα στις κόκκινες καρέκλες

Το The Voice of Greece επιστρέφει στις οθόνες του ΣΚΑΪ για 12η χρονιά, αποτελώντας πλέον θεσμό για τους ανερχόμενους τραγουδιστές που αναζητούν την ευκαιρία τους. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00, με τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται τους coaches στο ανανεωμένο πλατό. Φέτος, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας υποδέχονται στην παρέα τους την Πάολα, η οποία κάθεται για πρώτη φορά στην καρέκλα του κριτή.

Η μεγάλη επιστροφή και οι νέοι coaches

Ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, The Voice of Greece powered by Telekom, που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών σε Ελλάδα και κόσμο, επιστρέφει δυναμικά στον ΣΚΑΪ. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 και κάθε Σάββατο και Κυριακή, η εντυπωσιακή σκηνή θα φωτίζεται ξανά, τα μικρόφωνα θα ανοίγουν και οι coaches θα παίρνουν τις θέσεις τους στις εμβληματικές κόκκινες καρέκλες.

Στη 12η σεζόν, η ομάδα των coaches αποτελείται από γνώριμα πρόσωπα και μία νέα προσθήκη. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζουν την πορεία τους στο show, ενώ για πρώτη φορά η Πάολα αναλαμβάνει ρόλο coach, παίρνοντας τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλοι μαζί θα έχουν το δύσκολο έργο να αναγνωρίσουν το ταλέντο των διαγωνιζόμενων και να τους πείσουν να ενταχθούν στη δική τους ομάδα.

Ο ρόλος του παρουσιαστή και οι Blind Auditions

Ο Γιώργος Λιανός βρίσκεται ξανά στην «καρδιά» των εξελίξεων, τόσο πάνω όσο και πίσω από τη σκηνή, δίνοντας τον δικό του ρυθμό. Υποδέχεται τους διαγωνιζόμενους στο «The Voice Magenta Room», όπου μαζί με τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, μεταφέρει όλη του τη θετική ενέργεια και διάθεση πριν ανέβουν στη σκηνή.

Οι Blind Auditions αποτελούν την πρώτη και πιο απρόβλεπτη φάση του διαγωνισμού, όπου μερικές φωνές χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να καθηλώσουν τους coaches. Ένα πάτημα κουμπιού και μία εμβληματική, κόκκινη καρέκλα που γυρίζει, είναι αρκετά για να «γεννηθούν» οι πιο όμορφες ιστορίες στον μουσικό διαγωνισμό.

Τι να περιμένουμε από τη νέα σεζόν

Η 12η σεζόν του μουσικού διαγωνισμού υπόσχεται να προσφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που το έχουν κάνει να ξεχωρίζει και να αγαπηθεί από το κοινό. Οι τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν απρόβλεπτες Blind Auditions, ξεχωριστές φωνές που θα αναδειχθούν, δυνατές ερμηνείες και μοναδικές στιγμές που θα γραφτούν πάνω στη σκηνή του The Voice. Το κεντρικό μήνυμα παραμένει σταθερό: «Εδώ, η φωνή αλλάζει τα πάντα!».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr