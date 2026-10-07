Άνοιξαν οι συμμετοχές για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2027

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα γίνει και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece» της ΕΡΤ. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία επιλογής μέσω του «Sing for Greece»

Η ΕΡΤ, μετά τη μεγάλη απήχηση της περσινής διαδικασίας επιλογής, επιλέγει και φέτος τον εκπρόσωπο της χώρας μας μέσω του «Sing for Greece». Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, προσφέροντας στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή μια πλατφόρμα να παρουσιάσει τα τραγούδια της, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 20 τραγούδια. Από αυτά, τα 12 θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι, που θα λάβει το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

Οι ημερομηνίες και ο τρόπος υποβολής προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία, την πρόσκληση συμμετοχής, τους αναλυτικούς όρους που διέπουν την επιλογή, καθώς και τη φόρμα υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο σύνδεσμο της ΕΡΤ: https://www.ert.gr/singforgreece2027.

Η επιτυχία του «Sing for Greece»

Το «Sing for Greece» της ΕΡΤ έρχεται για δεύτερη φορά στην ιστορία των εθνικών τελικών της χώρας μας, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης. Η πρώτη του εμφάνιση αγκαλιάστηκε θερμά τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από τους τηλεθεατές, με τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές να καταγράφουν πολύ υψηλή τηλεθέαση.

Η σημαντική απήχηση της περασμένης χρονιάς σημειώθηκε τόσο στην ΕΡΤ1 όσο και στο ERTFLIX. Η θετική ανταπόκριση του κοινού στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον για μια ανοιχτή και διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής, η οποία συνεχίζεται και φέτος με αέρα ανανέωσης.

Με πληροφορίες από: lionnews.gr