Ο Φίλιππος Καμπούρης βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο της επικαιρότητας, καθώς εξετάζεται από τις Αρχές για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην εν λόγω υπόθεση. Ωστόσο, πολύ πριν την ενασχόλησή του με την πολιτική και την προεδρία του ΛΑ.Ο.Σ., ο Φίλιππος Καμπούρης είχε ήδη αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα μέσα από την ελληνική trash τηλεόραση, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη τηλεοπτική ταυτότητα.

Η πρόσφατη υπόθεση και η πολιτική του διαδρομή

Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου τον έφερε ξανά στο προσκήνιο. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του, καθώς και της συζύγου του, ως κεντρικό στην υπόθεση αυτή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο κ. Καμπούρης είχε περάσει ενεργά στην πολιτική σκηνή, αναλαμβάνοντας μάλιστα τη θέση του προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ.

Πριν από την πολιτική του δραστηριότητα, το όνομά του είχε συνδεθεί με έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, αυτόν της τηλεόρασης των μικρότερων καναλιών. Η αναγνωρισιμότητα που απέκτησε εκείνη την περίοδο ήταν σημαντική και τον καθιέρωσε ως μία από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της ελληνικής τηλεοπτικής πραγματικότητας της δεκαετίας του 2000.

Τα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία και το ALTER

Ο Φίλιππος Καμπούρης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 26 Ιουνίου 1981 και ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στα Μέσα Ενημέρωσης από νεαρή ηλικία, επιλέγοντας τον χώρο της δημοσιογραφίας. Η πορεία του στην τηλεόραση ξεκίνησε να διαγράφεται στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η ελληνική τηλεόραση βρισκόταν σε μια φάση έντονης ανάπτυξης και πειραματισμού.

Το 2005, ο Φίλιππος Καμπούρης βρέθηκε στο κανάλι ALTER, όπου συμμετείχε στην παρουσίαση της εκπομπής «TV Hello». Μαζί του στην παρουσίαση ήταν η Στέλλα Καπεζάνου, η Τάνια Ιακωβίδου και η Βάσια Λόη. Το «TV Hello» αποτελούσε ένα καθημερινό μεσημεριανό μαγκαζίνο, το οποίο επικεντρωνόταν σε ειδήσεις από την κοσμική Αθήνα, κινούνταν δηλαδή σε ένα ύφος που ήταν αρκετά πιο κοντά στην τυπική lifestyle τηλεόραση της εποχής.

Η εποχή της trash TV στο EXTRA 3

Η τηλεοπτική ταυτότητα, όμως, με την οποία τελικά συνδέθηκε το όνομά του Φίλιππου Καμπούρη και τον έκανε ευρέως γνωστό, διαμορφώθηκε κυρίως μέσα από την παρουσία του στο κανάλι EXTRA 3. Εκεί, ανέλαβε την παρουσίαση εκπομπών όπως το «Made in Greece» και το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες», οι οποίες χαρακτηρίζονταν από ένα ιδιαίτερο μείγμα θεμάτων και ύφους.

Οι εκπομπές αυτές συνδύαζαν lifestyle θέματα με καταγγελίες, εκκεντρικούς καλεσμένους και συχνές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από το κοινό. Δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο να ξεσπούν καβγάδες και προσωπικές αντιπαραθέσεις στο πλατό, οι οποίες μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκτροχιάσουν την προγραμματισμένη ροή του προγράμματος, προσφέροντας ένα θέαμα που προκαλούσε έντονες αντιδράσεις.

Το ιδιότυπο τηλεοπτικό σύμπαν και οι χαρακτηριστικές φιγούρες

Μέσα από το πλατό των εκπομπών του Φίλιππου Καμπούρη στο EXTRA 3, άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά ένα εντελώς ιδιότυπο τηλεοπτικό σύμπαν. Για όσους παρακολουθούσαν τα μικρότερα τηλεοπτικά κανάλια κατά τη δεκαετία του 2000, το όνομα του Καμπούρη συνδέθηκε με έναν κόσμο γεμάτο τηλεοπτικές «αποκαλύψεις», τραγούδια και μια ατελείωτη ακολουθία καβγάδων και προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Κεντρική φιγούρα αυτού του τηλεοπτικού σύμπαντος υπήρξε ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν «Εθνικός Σταρ». Μαζί του, στις εκπομπές εμφανίζονταν και άλλα πρόσωπα που απέκτησαν τη δική τους αναγνωρισιμότητα, όπως ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», ο Γιάννης Κουλάκης, ο περίφημος «Κωλοτούμπας», καθώς και ο Γιώργος Ταμπάκης. Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες συνέβαλαν στη δημιουργία μιας παράλληλης τηλεοπτικής πραγματικότητας, η οποία σήμερα θα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητη.

Τα όρια της τηλεόρασης και το ΕΣΡ

Οι εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη δεν ήταν απλώς μερικά αποσπάσματα που έγιναν αργότερα δημοφιλή στο διαδίκτυο, αλλά αποτέλεσαν ένα σημαντικό κομμάτι μιας συγκεκριμένης περιόδου της ελληνικής τηλεόρασης. Εκείνη την εποχή, τα μικρότερα κανάλια είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή τηλεοπτική πραγματικότητα, λειτουργώντας συχνά χωρίς τους αυστηρούς κανόνες, τα καθιερωμένα πρόσωπα και, σε πολλές περιπτώσεις, τα όρια που χαρακτήριζαν τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμού.

Το πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει αυτό το είδος τηλεόρασης αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στα ίδια τα αρχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Ειδικότερα, υπάρχει απόφαση του ΕΣΡ που αφορά εκπομπή του Φίλιππου Καμπούρη, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή και την προκλητικότητα που μπορούσαν να έχουν τέτοια προγράμματα στην κοινή γνώμη και τους αρμόδιους φορείς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis