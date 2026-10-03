Η ΕΣΗΕΠΗΝ γιόρτασε τα 100 χρόνια της με επετειακή εκδήλωση στα Ιωάννινα

Η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με μια επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. Οι δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις της χώρας, αναδείχθηκαν η προσφορά του περιφερειακού τύπου στην ενημέρωση, την κοινωνία και την ιστορία.

Εγκαίνια της έκθεσης «Γράφουμε Ιστορία!»

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης «Γράφουμε Ιστορία!» στις 18:30. Η έκθεση, που φιλοξενείται στο Μουσείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Ηπείρου, παρουσιάζει ιστορικά ντοκουμέντα και αναδεικνύει τη σημαντική δημοσιογραφική διαδρομή ενός και πλέον αιώνα.

Μέσα από τα εκθέματα, σκιαγραφείται η πορεία της ΕΣΗΕΠΗΝ από την ίδρυσή της στην Πάτρα το 1926, καλύπτοντας την περιοχή της Ηπείρου και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Η έκθεση υπογραμμίζει τον ρόλο του περιφερειακού τύπου στην ενημέρωση, την κοινωνία και την καταγραφή της ιστορίας.

Επετειακή εκδήλωση και κεντρική ομιλία

Αμέσως μετά τα εγκαίνια της έκθεσης, στις 19:00, πραγματοποιήθηκε η κεντρική επετειακή εκδήλωση σε αίθουσα των ΓΑΚ Ηπείρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ιστορική διαδρομή της ΕΣΗΕΠΗΝ, φωτίζοντας τις σημαντικότερες στιγμές και τη συμβολή της στην ελληνική δημοσιογραφία.

Την κεντρική ομιλία της βραδιάς εκφώνησε ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νίκος Αναστασόπουλος. Το θέμα της ομιλίας του ήταν «Από την είδηση στην ιστορία: Ο Τύπος των Ιωαννίνων μετά το 1913», αναλύοντας την εξέλιξη και τον αντίκτυπο της δημοσιογραφίας στην περιοχή των Ιωαννίνων μετά την απελευθέρωση.

Παρουσία εκπροσώπων του δημοσιογραφικού κόσμου και των αρχών

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτείας. Μεταξύ αυτών ήταν οι Πρόεδροι των άλλων δημοσιογραφικών ενώσεων: ο Σωτήρης Τριανταφύλλου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), η Μαρία Αντωνιάδου από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), ο Δημήτρης Χορταργιάς από την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο Ιωάννης Βοιτσίδης από την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης και ο Θέμης Μπερεδήμας από την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ).

Επίσης, παρούσα ήταν η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), Χριστίνα Συναρέλλη, καθώς και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Τύπου και νυν Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Την εκδήλωση πλαισίωσαν και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του γεγονότος.

Μηνύματα για την αξιοπιστία και τον ρόλο της δημοσιογραφίας

Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Κυριάκος Κορτέσης, υπογράμμισε τον στόχο των δράσεων για τα 100 χρόνια της Ένωσης. Όπως τόνισε, οι δράσεις αποσκοπούν στο να υπενθυμίσουν ότι οι δημοσιογράφοι υπηρετούν τους πολίτες, την κοινωνία και τη Δημοκρατία, αναδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο του επαγγέλματος.

Στην αξιοπιστία της ενημέρωσης στάθηκε, κατά τον χαιρετισμό της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Χριστίνα Συναρέλλη. Η κ. Συναρέλλη τόνισε ότι η αξιοπιστία είναι σήμερα πολυτιμότερη από ποτέ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη διαχρονική εγκυρότητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η οποία αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.

Η ενότητα του δημοσιογραφικού χώρου και ο ρόλος της περιφέρειας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, εξήρε την ύπαρξη της ΕΣΗΕΠΗΝ, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο και την αναγκαιότητα των συνδικαλιστικών οργάνων στην περιφέρεια. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δύσκολες περιοχές της Ελλάδας, όπως οι νησιωτικές και ακριτικές περιοχές, από το Καστελλόριζο μέχρι τις Διαπόντιες Νήσους και από την Κρήτη μέχρι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και την Πελοπόννησο και την Ήπειρο.

Η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, επισήμανε ότι η παρουσία όλων των Ενώσεων στην επετειακή εκδήλεση καταδεικνύει την αλληλεγγύη και την ενότητα που επικρατεί στον δημοσιογραφικό χώρο. Τέλος, ο Δημήτρης Χορταργιάς χαιρέτησε τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ, υπογραμμίζοντας τη συμπλήρωση ενός αιώνα προσφοράς της Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki