Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου η πρεμιέρα του μουσικού talent show «The Voice». Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με τους coaches, μίλησαν με συγκίνηση για τον αγαπημένο ερμηνευτή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Η έναρξη του αφιερώματος

Το αφιέρωμα στον αείμνηστο ερμηνευτή άνοιξε με μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», το οποίο ερμήνευσαν οι τρεις coaches του show. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας τους, ανέβηκαν στη σκηνή ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης, προκειμένου να μοιραστούν με το τηλεοπτικό κοινό τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η αμηχανία του Γιώργου Λιανού

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός παραδέχθηκε ότι ένιωθε «σφιγμένος» λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής. «Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Λίγο πριν ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, άκουσα μια φωνή στο ακουστικό να μου λέει: “είσαι λίγο σφιγμένος”. Και όντως, νιώθω λίγο σφιγμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αμηχανία της στιγμής.

Τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ήθελα πολύ να ’μαι εδώ. Σκεφτόμουν ότι έτσι και αλλιώς θα ερχόμουν να σας έβλεπα στο πρώτο επεισόδιο, δεν φανταζόμουν όμως ότι θα ήταν αυτό το πρώτο επεισόδιο», είπε. Τόνισε επίσης τη σχέση τους με τον ερμηνευτή: «Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, θέλω να πιστεύω ότι και αυτός μας αγάπησε».

Ο γνωστός καλλιτέχνης πρόσθεσε πως αυτή η βραδιά αποτελεί μια υπόσχεση: «Ας πούμε ότι αυτή η βραδιά είναι η δική μας υπόσχεση ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ». Εξέφρασε την πραγματική αμηχανία που επικρατεί, σημειώνοντας: «Υπάρχει πραγματική αμηχανία σ’ αυτό που σήμερα γίνεται, με πολύ σεβασμό αλλά και με όλες τις περιφερειακές σκέψεις. Έγινε τόσο απότομα και νομίζω πως όλοι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σοκ».

Η διαχείριση του πένθους

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε ότι η συμμετοχή του στο αφιέρωμα αποτελεί και έναν τρόπο να διαχειριστεί το δικό του πένθος. «Ελπίζω ότι κάπως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσω να ξεκλειδώσω και γω πράγματα για να καταλάβω πως το δέχομαι. Είναι μέρος του να καταλάβω το πένθος μου και πως το ζω, ίσως μέσα από αυτό να ξεκλειδωθεί και να μπορέσω να κάνω τον αποχαιρετισμό όπως θεωρώ ότι είναι χρέος μας να τον κάνουμε», δήλωσε από τη σκηνή του «The Voice».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr