Οι κριτές του The Voice μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν ήταν η ώρα του να φύγει»

Δηλώσεις με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος έκαναν η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας, σχετικά με το ειδικό αφιέρωμα που πραγματοποίησε το The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι δύο καλλιτέχνες, μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη, συμμετείχαν σε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή, μοιραζόμενοι στιγμές και σκέψεις για τον αγαπημένο τραγουδιστή.

Το ξεχωριστό αφιέρωμα του ΣΚΑΪ

Για τις ανάγκες του αφιερώματος, ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης ένωσαν τις δυνάμεις τους, υποδεχόμενοι στη σκηνή του The Voice τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα και Έλενα Παπαρίζου. Οι τρεις καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη, βιώνοντας στιγμές γέλιου, συγκίνησης και τραγουδιού.

Η βραδιά περιλάμβανε και μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση από την Πάολα, στενή φίλη και συνεργάτιδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Πάολα επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Ποτέ, Ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου, ένα κομμάτι που, όπως αναφέρθηκε, κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Μαζωνάκη.

Οι δηλώσεις της Έλενας Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση. «Ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές μαζί με τον Γιώργο. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια γνωρίζεται ένας άνθρωπος, παίζει ρόλο το πώς δένεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια τόνισε την αγάπη του Μαζωνάκη για τη ζωή και την αίσθηση ότι είχε πολλά ακόμα να προσφέρει: «Γιατί αγαπούσε τη ζωή, είχε κι άλλα να δώσει, δεν ήταν η ώρα του να φύγει. Πάντα επέλεγε να λέει τα τραγούδια με τη δική του αλήθεια, αυτά που ένιωθε μέσα του. Αλλά μετά που έφυγε κάποιοι στίχοι έχουν αποκτήσει δεύτερο νόημα από την απώλεια. Εύχομαι να έχει καλό ταξίδι και όταν θα έρθει η ώρα θα τα ξαναπούμε».

Τα λόγια του Χρήστου Μάστορα

Ο Χρήστος Μάστορας, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη δυσκολία των στιγμών και στην ανάγκη να γεμίσουν οι σιωπές. «Ήρθαμε εδώ απόψε για να γεμίσουμε αυτές τις σιωπές που είναι πολύ δύσκολες. Γιατί εμένα προσωπικά μου υπενθυμίζουν την απουσία του και γεμίζοντάς τις με τη μουσική του δίνουμε και ένα νόημα σε όλο αυτό που βιώνουμε. Που είναι ένα πένθος», σημείωσε ο καλλιτέχνης.

Ο Μάστορας περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που έβλεπε πάντα το φως. «Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που κοίταζε στο φως. Θα μας λείψει, μας λείπει ήδη», κατέληξε, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα απώλειας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr