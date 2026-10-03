Σταμάτης Ζαχαρός: Συγγνώμη για την αναφορά στην Εριέττα Μόλχο

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «ΕΔΩ» του τηλεοπτικού σταθμού ONE, Σταμάτης Ζαχαρός, ζήτησε συγγνώμη για την τοποθέτησή του σχετικά με την Εριέττα Μόλχο, ένα από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Αναγνώρισε ότι έκανε λάθος και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για όσα είπε, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Η συγγνώμη του δημοσιεύτηκε περίπου 40 ώρες μετά την επίμαχη αναφορά.

Η επίμαχη αναφορά στην εκπομπή

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκπομπής του κ. Ζαχαρού, όπου συνομιλούσε με τον δικηγόρο Θωμά Στάικο. Ο κ. Στάικος εκπροσωπεί την οικογένεια Βούλγαρη στη δικαστική διαμάχη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συνθήκες που επικρατούσαν στον τόπο της τραγωγίας, ο νομικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η σορός της Εριέττας Μόλχο δεν εντοπίστηκε ποτέ. Σχολιάζοντας αυτή την τοποθέτηση, ο Σταμάτης Ζαχαρός έθεσε το ερώτημα εάν η Εριέττα Μόλχο βρισκόταν πράγματι στο τρένο.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος είπε: «Πώς γίνεται αυτό; Μήπως δεν ήταν στο τρένο; Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους στην εισβολή στο Πολυτεχνείο, που δεν υπήρχαν».

Η συγγνώμη και η αναγνώριση του λάθους

Περίπου 40 ώρες μετά την επίμαχη αναφορά, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ, μέσω της οποίας τοποθετήθηκε για το θέμα. Χαρακτήρισε τη διατύπωσή του λανθασμένη και διευκρίνισε ότι δεν είχε πρόθεση να ειρωνευτεί την Εριέττα Μόλχο ή να υιοθετήσει κάποια θεωρία συνωμοσίας.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, σκοπός του ήταν να ασκήσει ειρωνική κριτική σε όσους υιοθετούν διάφορες θεωρίες γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, κάτι που, όπως υποστήριξε, έχει κάνει και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι τόσο η συγκεκριμένη διατύπωση όσο και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να εκφράσει την άποψή του ήταν λανθασμένα.

Ανάληψη ευθύνης και έκκληση στην οικογένεια

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα είπα», σημείωσε ο Σταμάτης Ζαχαρός, ζητώντας ειλικρινά συγγνώμη από όσους προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από την αναφορά του. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια της Εριέττας Μόλχο, καθώς και στους συγγενείς όλων των θυμάτων της τραγωδίας.

Στην ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει τη μνήμη κανενός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει υποστηρίξει ποτέ κάποια θεωρία που αμφισβητεί τα γεγονότα ή τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων.

«Η διατύπωσή μου ήταν λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτήν και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την αναγνώριση του λάθους του.

Συνεχής παρακολούθηση της δίκης

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει και να σχολιάζει τα γεγονότα σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr