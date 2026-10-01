Την έντονη ενόχλησή της εξέφρασε η Ζήνα Κουτσελίνη με αφορμή όσα ανέφερε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε συνέντευξή του. Η παρουσιάστρια του STAR αντέδρασε στα σχόλια του ραδιοφωνικού παραγωγού, ο οποίος είχε εκφράσει την άποψή του για την εκπομπή της και τους συνεργάτες της. Η Κουτσελίνη υπερασπίστηκε την επιλογή της να δίνει βήμα σε νέα πρόσωπα, τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να ξεκινούν από κάπου.

Οι δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» και στην Τίνα Μεσσαροπούλου, εξέφρασε την άποψή του για την εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα». Ο ραδιοφωνικός παραγωγός δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει να ακούσει την άποψη συγκεκριμένων προσώπων που συμμετέχουν στο πάνελ της εκπομπής.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι βλέπει κάποια νέα άτομα των οποίων δεν γνωρίζει καν τα ονόματα, τα οποία ασχολούνται με τις τάσεις του TikTok. Εκτίμησε επίσης ότι η παρουσιάστρια δεν έχει αντιληφθεί πως αυτή η επιλογή προσώπων δεν αποδίδει σε επίπεδο τηλεθέασης, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πουλάει αυτό».

Η αντίδραση της Ζήνας Κουτσελίνη

Η Ζήνα Κουτσελίνη, έχοντας δίπλα της τον συνεργάτη της Ανδρέα Ζωίτσα, θέλησε να απαντήσει στα σχόλια του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Δήλωσε φανερά εκνευρισμένη ότι «Με ενόχλησε, δεν θα το κρύψω», τονίζοντας ότι «τα νέα παιδιά πρέπει από κάπου να ξεκινήσουν».

Απευθυνόμενη στον ραδιοφωνικό παραγωγό, τον ρώτησε: «Τι λες βρε Ποσειδώνα; Αλήθεια; Εσύ όταν ξεκίνησες τι ήσουν; Φτασμένος;». Πρόσθεσε επίσης: «Όλα αυτά τα χρόνια που έδινες συνεντεύξεις, σου έκλεισαν την πόρτα; Δεν μου αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους».

Παραδείγματα και υπεράσπιση των νέων

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε παραδείγματα από την τηλεοπτική της πορεία για να υποστηρίξει τη θέση της. Είπε ότι όταν ξεκινούσε το «Κους Κους» το μεσημέρι, ο Παπανώτας ήταν ο παλιός, ενώ τα τρία παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, η Καραβάτου, ο Μουτσινάς και η Ηλιάκη, είναι σήμερα «πρώτα ονόματα».

Επίσης, έφερε ως παράδειγμα τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία, όταν ήρθε στο Alter, ξεκίνησε με τη μαγειρική, χωρίς να υπάρξουν σχόλια τότε. Η Κουτσελίνη υπογράμμισε ότι την ενοχλεί να υποτιμώνται τα νέα παιδιά και σημείωσε ότι η αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Happy Day», κυρία Παλιαλέξη, εργάζεται επίσης με νέα παιδιά.

Η αίσθηση της στοχοποίησης

Η Ζήνα Κουτσελίνη εξέφρασε την αλήθεια για το τι την ενοχλεί, αναφέροντας ότι «όταν στοχοποιείς εκπομπή από την πρώτη βδομάδα, σημαίνει ότι στο μυαλό σου έχεις κάτι». Δήλωσε ότι η ίδια έχει στοχοποιηθεί πολύ στο παρελθόν, αλλά το ύφος της εκπομπής της δεν ήταν τέτοιο.

Τόνισε ότι δεν την πειράζει να στοχοποιείται η ίδια, καθώς έχει φτάσει σε ένα σημείο της πορείας της και δεν θα κριθεί τώρα. Ωστόσο, χαρακτήρισε ως «στόχο» το να στοχοποιείται ένα νέο παιδί, με τη δικαιολογία ότι δήθεν δεν το ξέρεις ή δεν το έχεις δει, ειδικά όταν κάτι τέτοιο αφήνεται και στο μοντάζ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr